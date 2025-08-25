दिशादर्शक फलक कोसळला
दिशादर्शक फलक कोसळला
- कल्याण-शिळ रोडवरील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ : वाहनांची सदैव रेलचेल असलेला कल्याण-शिळ रोडवर रविवारी रात्री एक दुर्घटना घडली. काटई नाक्याजवळील दिशादर्शक फलक हा मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक कोसळला. यामुळे दोन्ही दिशांकडील वाहतूक काही तास खोळंबली होती. वाहनचालकांना वेळीच ही घटना लक्षात आल्याने मोठा अनर्थ टळला.
कल्याण-शिळ रोड वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा मार्ग आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, महापे तसेच कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत दिशेला जाण्यासाठी कल्याण-शिळ रोडचा वापर वाहनचालक करतात. या मार्गालगत मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहिल्याने तसेच मेट्रो या मार्गावरून जात असल्याने या भागाला एक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. झपाट्याने येथील गावांचे शहरीकरण होत असून, परिणामी वाहनांची संख्यादेखील दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कल्याण-शिळ रोडवर पलावा पुलाच्या अलीकडे कल्याण दिशेला काटई नाका चौकात दिशादर्शक फलक लावण्यात आला आहे. या फलकाचा वापर मुख्यतः राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींचे बॅनर लावण्यासाठी केला जात होता. वर्षानुवर्षे त्याची देखभाल-दुरुस्ती न केल्याने हा फलक गंजला होता. सतत पडणाऱ्या पावसासोबतच गेल्या काही दिवसांपासून मध्ये मध्ये सोसाट्याचा वारादेखील सुटत असल्याने हा फलक खराब होऊन कोसळला असावा, असा अंदाज लावण्यात येत आहे. रविवारी रात्री साडेबारा ते एकच्या दरम्यान हा दिशादर्शक फलक अचानक कोसळला. फलक पडत असल्याची कुणकुण लागल्याने वाहने दूरवरच थांबली होती. तर काही वाहनांनी तेथून झपाट्याने काढता पाय घेतला. त्यामुळे मोठा अनर्थ होता होता टळला. या वेळी एक दुचाकीस्वार किरकोळ जखमी झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात.
फलक कोसळल्याची माहिती मिळताच कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार तथा मनसेचे नेते राजू पाटील, पदाधिकारी योगेश पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाहतूक पोलिस, अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत हा ढासळलेला मलबा हटविण्याचे काम त्वरित सुरू केले. दरम्यान, यामुळे दोन्ही दिशांकडील वाहतूक काही तासासाठी खोळंबली. काटई नाका, निळजे गावातून ही वाहतूक वळविण्यात आली.
कल्याण-शिळ रोडवर वाहनकोंडीची समस्या कायम आहे. तासन तास वाहने कोंडीत अडकून पडलेली असतात. सुदैवाने रविवारी रात्री १ वाजताच्या सुमारास वाहनांची फारशी वर्दळ या मार्गावर नव्हती अन्यथा मोठी दुर्घटना घडली असती.
या दिशादर्शक फलकाची कधीही डागडुजी केली गेली नाही. त्याचा वापर कायम जाहिराती लावण्यासाठी केला जात होता. वाहतूक पोलिसही याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत होते.
अशाच एक दिशादर्शक काटई नाका येथे बदलापूर पाइपलाइन रोडवर व दुसरा कल्याण दिशेच्या रोडवर गोळवली येथे आहे. या दिशादर्शक फलकावरदेखील जाहिराती लावल्या जात असल्याने त्याची अवस्था लक्षात येत नाही. आता या दोन्ही दिशादर्शक फलकांकडे तरी प्रशासन लक्ष देते का हे पाहावे लागेल.