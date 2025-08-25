मुंबई

मुरबाडमध्ये ‘जंगल जेवण भटकंती’ रानभाजी महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कासा, ता. २५ (बातमीदार) ः आदिवासी जीवनशैली, निसर्गाशी घट्ट नाळ आणि परंपरागत खाद्यसंस्कृती यांचा अनुभव घेण्यासाठी मुरबाड गावात ‘जंगल जेवण भटकंती’ हा आगळावेगळा रानभाजी महोत्सव आयोजित करण्यात आला. या महोत्सवात महाराष्ट्रातील विविध शहरांतील पाहुण्यांनी सहभाग घेतला.
मुंबई, नाशिक, पालघर आदी ठिकाणांहून आलेल्या जवळपास ५० पाहुण्यांनी गावातील आदिवासी बांधवांनी जंगलातून गोळा केलेल्या विविध रानभाज्यांचा आस्वाद घेतला. हंगामी पालेभाज्या, फळभाज्या आणि जंगलातील नैसर्गिक अन्नधान्यांच्या विविध चवीचा अनुभव घेत पाहुण्यांनी आदिवासी खाद्यसंस्कृतीचे कौतुक केले.
या कार्यक्रमाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे गावकऱ्यांनी पाहुण्यांना प्रत्यक्ष जंगलात नेऊन रानभाज्यांची ओळख, त्यांचा औषधी उपयोग आणि पारंपरिक महत्त्व समजावून सांगितले. स्थानिक संस्कृतीची माहिती देत प्रतीक धानमेर यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात केली. त्यानंतर पाहुण्यांना गावाचा फेरफटका मारून आदिवासी घरे, राहणीमान, पारंपरिक स्वयंपाक पद्धती आणि जीवनशैलीचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला.

आदिवासी समाजाचे निसर्गसंबंध
या वेगळ्या महोत्सवाचे नियोजन शताक्षी सावंत, प्रसन्न धर्ममेहर आणि सुनील कासट यांनी केले होते. गावकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग, आदरातिथ्य आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांमुळे कार्यक्रमाची रंगत अधिकच वाढली. रानभाज्यांच्या माध्यमातून शरीराला मिळणारे आवश्यक जीवनसत्वे, आरोग्यदायी गुणधर्म तसेच जंगलाशी असलेले आदिवासी समाजाचे निसर्गसंबंध पाहुण्यांपुढे अधोरेखित करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे ग्रामीण संस्कृती आणि परंपरागत खाद्यसंस्कृतीचा परिचय शहरातील रसिकांना करून देण्यात आला.

