हिंदू सेवा संघाच्या वतीने मंडळांना श्री गणेश मूर्तींचे वाटप व मार्गदर्शन.
मंडळांना श्री गणेश मूर्तींचे वाटप
विक्रमगड, ता. २५ (बातमीदार) ः येथील मॅड फाउंडेशन येथे हिंदू सेवा संघाच्या वतीने गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना श्री गणेश मूर्तींचे वाटप व मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यक्रमास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघचालक नरेश मराड, हिंदू सेवा संघाचे अध्यक्ष व खासदार डॉ. हेमंत सवरा, माजी कृषी सभापती संदीप पावडे, माजी सभापती मधुकर खुताडे, हिंदू सेवा संघाचे कोषाध्यक्ष अविनाश नेवे, पालक मोडक, सचिव रमेश भोईर ,धर्मजागरांचे जगन हिले, कार्यवाहक मधुकर माळकरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
हिंदू सेवा संघातर्फे श्री गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना १९९५ पासून श्री गणेश मूर्तींचे मोफत वाटप करण्यात येते. यावर्षी १०५ मंडळांना श्री गणेश मूर्तींचे वाटप करण्यात आले. यावेळी हेमंत सवरा, नरेश मराड व इतर मान्यवरांनी आगामी येणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने मोलाचे मार्गदर्शन केले. दरवर्षी श्री गणेश मूर्तींचे वाटप केलेल्या मंडळामध्ये सर्वोत्कृष्ट सजावट करणाऱ्या तीन मंडळास हिंदू सेवा संघातर्फे पारितोषिके दिली जातात.
