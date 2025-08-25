धानिवरी सुसरी नदी पुलावर पुन्हा जीवघेणा खड्डा
धानिवरी सुसरी नदीपुलावर पुन्हा जीवघेणा खड्डा
खड्ड्यातून लोखंडी सळई बाहेर; महामार्ग प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष, अपघातांचा धोका वाढला
कासा, ता. २५ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर धानिवरी येथे सुसरी नदीपुलावर मोठा खड्डा पडला आहे. या खड्ड्यातून लोखंडी सळई बाहेर आल्याने गंभीर दुर्घटनेची भीती वर्तविण्यात येत आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यात पाणी साचल्यास तो वाहनचालकांना न दिसल्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सुसर नदीवरील पुलाची अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती केला जात आहे. आताच काही दिवसांपूर्वी दुरुस्ती पूर्ण झाली होती, परंतु मुसळधार पावसात मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या वाहिनीवर या पुलावरील लोखंडी सळई उघडी पडल्याने सोमवारी (ता. १८) काही वाहने अपघातग्रस्त झाली आहेत. प्रवासी रोशनी नीरव यांनी सांगितले की, महामार्ग प्राधिकरणाने अशा जीवघेण्या खड्ड्यांची तत्काळ दुरुस्ती केली पाहिजे अन्यथा प्रवाशांचे जीव धोक्यात येतील. या महामार्गावरून प्रवास करणे आता फारच संकटकारक झाले आहे. सुसरी नदीपुलावरील खड्ड्याची व उघड्या लोखंडी सळईची तातडीने दुरुस्ती करून प्रवाशांचे प्राण वाचवावेत अन्यथा मोठ्या दुर्घटना घडण्याची भीती आहे, असे नागरिकांनी म्हटले आहे.
तवापुलावरही मोठा खड्डा
यापूर्वी दोन दिवसांपूर्वी चारोटी टोलनाका परिसरातील तवापुलावरही मोठा खड्डा पडला होता. त्यातून लोखंडी सळई बाहेर आल्याने १५ ते २० वाहने पंक्चर झाली होती. अनेकांना त्रास सहन करावा लागला होता.
गणेशोत्सवात अपघातांचा धोका
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या मार्गावर वाहतुकीचा मोठा ताण आहे. दररोज हजारो वाहने या पुलावरून जात असल्याने रात्रीच्या वेळी अपघातांचा धोका आणखीनच वाढला आहे. तरीही महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित प्रशासन या गंभीर परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची तीव्र नाराजी नागरिक व प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे.
