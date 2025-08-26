मधुमेहामुळे होणाऱ्या दृष्टीदोषाकडे लक्ष

मधुमेहामुळे होणाऱ्या दृष्टिदोषाकडे लक्ष
केअर फॉर व्हिजन कार्यशाळेत चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : ब्लू सर्कल डायबिटीज फाउंडेशन आणि पालिकेचे लोकमान्य टिळक सायन रुग्णालय यांच्या सहकार्याने ‘केअर फॉर व्हिजन: मधुमेहातील रेटिनल हेल्थ’ या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. मधुमेहामुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या आजारांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि लवकर निदानाचे महत्त्व पटवून देणे, हा या कार्यशाळेचा उद्देश होता.
तज्ज्ञांनी कार्यशाळेत डायबेटिक रेटिनोपॅथी या आजाराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. हा आजार वेळेत ओळखला नाही तर अंधत्वाचे प्रमुख कारण ठरू शकतो. नियमित तपासणी अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित करताना डॉ. छाया शिंदे यांनी मधुमेहाचे निदान झाल्यापासूनच नेत्र तपासणी सुरू करावी, असे आवाहन केले.
पद्मश्री डॉ. सुंदरम नटराजन यांनी लेझर थेरपी, इंजेक्शन्स व शस्त्रक्रिया यांसारख्या आधुनिक उपचार पद्धतींवर माहिती दिली. डॉ. अजय दुदानी आणि डॉ. आशीष वैद्य यांनी लवकर उपचाराचे महत्त्व सांगितले आणि उपचार खर्चामुळे रुग्णांपुढे उभ्या राहणाऱ्या अडचणी मांडल्या.
ब्लू सर्कल फाउंडेशनच्या स्नेहल नंदगावली यांच्या पॅनेल चर्चेत रुग्णांनी वैयक्तिक अनुभव सांगत मानसिक आरोग्याचे महत्त्वही मांडले. कार्यशाळेत मधुमेह रुग्णांमध्ये दृष्टिदोष गंभीर स्वरूप घेत असल्याचे स्पष्ट झाले. उपचार उपलब्ध असले तरी महाग असल्याने सरकारी मदत आणि आरोग्य योजनांचा प्रभावी वापर गरजेचा असल्याचे मत व्यक्त झाले.
आर्थिक सहाय्याची गरज
या कार्यशाळेने भारतातील मधुमेह रुग्णांमध्ये दृष्टिदोषाची समस्या किती गंभीर आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आणले. उपचार उपलब्ध असले तरी ते खूप महाग असल्यामुळे अनेकांना ते परवडत नाहीत. मधुमेहामुळे आधीच इन्सुलिन आणि इतर औषधांवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे दृष्टी गमावल्यास जीवनमान आणखी कठीण होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि सरकारी आरोग्य कार्यक्रमांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.
