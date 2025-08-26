धसई-खेवारे सायकल मॅरेथॉन यशस्वी
धसई-खेवारे सायकल मॅरेथॉन यशस्वी
टोकावडे, ता. २६ (बातमीदार) ः फिट इंडिया अभियानांतर्गत (ता. २४) धसई ते खेवारे यादरम्यान टोकावडे पोलिस ठाण्याच्या वतीने आयोजित सायक्लोथॉन उत्साहात पार पडले. या उपक्रमात महाराष्ट्र पोलिस व ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अपर पोलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल आणि मुरबाड विभागीय पोलिस अधिकारी अनिल लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पार पडला.
या स्पर्धेत टोकावडे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक शितलकुमार नाईक, पोलिस उपनिरीक्षक संजीव साखरे, हवालदार नरेश चौधरी, महेंद्र धनगर, अशोक धापटे, सागर शिरसाठ, वासुदेव सुरोशे यांच्यासह पोलिस पाटील साईनाथ पवार, धनाजी सुरोशे, महेंद्र संडे, धनाजी घोलप, संजय देशमुख, वसंत भला, सखाराम कोरडे, केशव मेगाल, वसंत नागवंशी, दीपक केदार, अनंत वाघ आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग घेतला. फिटनेस व आरोग्य जागृतीसाठी आयोजित या सायक्लोथॉनमध्ये सहभागींच्या उत्साहाने कार्यक्रमाला रंगत आणली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.