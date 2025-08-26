श्रीवर्धनमध्ये ई-घंटागाड्या वापराअभावी बंद
डोंगराळ भागात चढण्यास अक्षम; कचरा व्यवस्थापनेवर प्रश्नचिन्ह
श्रीवर्धन, ता. २६ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन तालुक्यातील ई-घंटागाड्या ग्रामपंचायतींच्या आवारात निष्क्रिय अवस्थेत उभ्या असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेकडून श्रीवर्धन तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींना (रानवली, भोस्ते, वाळवटी, शेखाडी व बोर्लीपंचतन) जानेवारी २०२५ मध्ये प्रत्येकी एक इलेक्ट्रॉनिक घंटागाडी (ई-रिक्षा) पुरविण्यात आली होती. ही वाहने १४ वा वित्त आयोग आणि नाविन्यपूर्ण योजनेतून उपलब्ध निधी वापरून घेण्यात आली होती. कचरा संकलनाची प्रक्रिया सुलभ आणि प्रदूषणमुक्त व्हावी, हाच यामगील उद्देश होता, मात्र मुख्य अडचण म्हणजे तालुक्याच्या भौगोलिक रचनेचा विचार न करता या रिक्षा पुरविण्यात आल्या. अनेक गावांमध्ये कचरा डेपो डोंगराळ भागात आहेत. हलक्या वजनाची आणि मर्यादित क्षमतेची ही ई-रिक्षा चढाईवर योग्य वेग घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे चालकांना कचरा संकलन पूर्ण झाल्यावर गाडी ग्रामपंचायतीच्या आवारातच परत आणावी लागते. याशिवाय, रिक्षामध्ये कचरा ठेवण्यासाठी अपुरी जागा, सफाई कामगारांसाठी असुरक्षित केबिन, या त्रुटींमुळे गाड्या प्रत्यक्ष कामात वापरणे कठीण झाले आहे. तसेच ग्रामपंचायतींनी ई- घंटागाड्यांची मागणी न करता रायगड जिल्हा परिषदेमार्फत पाच घंटागाड्या श्रीवर्धन तालुक्यात पाठवण्यात आल्या आहेत. ई-घंटागाड्याकरीता बॅटरी चार्जिंग सुविधा, दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी आवश्यक साधने ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध नाहीत. ई-रिक्षा ग्रामपंचायतीना दिल्यावर त्यांच्या वापराबाबत आणि देखभालीबाबत जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने या रिक्षा शोभेची वस्तू झाल्या आहेत. ग्रामीण भागात ई-घंटागाड्यांचा उपयोग शून्य टक्के राहिला असून, स्वच्छतेचा उद्देश फोल ठरल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये रंगत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य डिझाइन असलेल्या वाहनांचा विचार झाला असता तर कचरा व्यवस्थापन सुधारले असते.
कोट
या ई-घंटागाड्या बॅटरी बॅकअप आहेत. वजनाने हलकी असणारी तीनचाकी रिक्षा चढाईच्या भागात पलटी होऊ शकते. रानवली ग्रामपंचायतीचे डम्पिंग ग्राउंड डोंगराळ भागात आहे. त्यामुळे आम्ही हा धोका स्वीकारू शकत नाही.
- सुरेश मांडवकर, सरपंच, रानवली, ग्रामपंचायत
