गणेशोत्सवासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज
गणेशोत्सवासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज
समाजमाध्यमांवर करडी नजर; विसर्जन स्थळांची पाहणी
अंबरनाथ, ता. २६ (वार्ताहर) : आगामी गणेशोत्सव शांततेत व सुरक्षिततेत पार पडावा, यासाठी पोलिस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी नुकताच अंबरनाथ शहराचा पाहणी दौरा करून विविध मंडळे, विसर्जन स्थळे तसेच सीसीटीव्ही व्यवस्थेची माहिती घेतली.
अंबरनाथ पूर्व, शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याला मंगळवारी पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी भेट दिली. गणेशोत्सवानिमित्त आढावा घेतला. या वेळी झोन ४ मध्ये सार्वजनिक २६४ मंडळे आणि सुमारे ५० हजार खासगी गणेशोत्सव असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, विसर्जनस्थळांवरील व्यवस्था, वीजवाहिन्यांची सुरक्षितता, शहरातील मार्गाची पाहणी तसेच सीसीटीव्ही बसविण्याची माहिती, पोलिसांचे रूट मार्च, दंगा नियंत्रण पथकाचे सराव याची पोलिस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. यंदा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, पर्यावरणपूरक व ध्वनिप्रदूषण टाळून गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले. असा गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या पहिल्या तीन मंडळांना प्रमाणपत्र व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्व सार्वजनिक मंडळांसाठी परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
जीवरक्षकांची नेमणूक
शहरातील पाच प्रमुख मंडळांत एक समन्वय अधिकारी नेमण्यात आला असून, विसर्जन सोहळ्यात गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी महिला, पुरुषांसाठी वेगळ्या रांगा ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यंदा विशेषतः जीवरक्षकांची नेमणूक करून अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आली आहे. गणेशोत्सव काळात सोशल मीडियावर पोलिसांची करडी नजर असून, आक्षेपार्ह पोस्ट वा व्हायरल संदेश करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. गणेशोत्सव काळात नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे आणि उत्सव शांततेत पार पाडावा, असे आवाहन करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.