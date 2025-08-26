कंपनीतील टायरच्या स्फोटात कामगाराचा मृत्यू
बोईसर, ता. २६ (बातमीदार) : बोईसर-तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील खासगी कंपनीत सोमवारी (ता. २५) घडलेल्या घटनेने पुन्हा एकदा कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कंपनी परिसरात टायरचा स्फोट होऊन एका कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या या स्फोटामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
बोईसर उड्डाणपुलाजवळील एका कंपनीमध्ये सोमवारी रात्रीच्या सुमारास घडलेल्या अपघातात टायरची हवा भरत असताना झालेल्या स्फोटामुळे कामगाराचा मृत्यू झाला. कंपनीच्या आतमध्ये असलेल्या दुकानात कंपनीच्या ट्रकच्या टायरमध्ये हवा भरण्याचे काम सुरू असताना अचानक स्फोट होऊन टायरची लोखंडी रिंग डोक्याला लागली. या स्फोटात मुजाहिद शेख हा कामगार गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेबाबत अधिक तपास बोईसर पोलिस करत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी तारापूर एमआयडीसीत झालेल्या वायुगळती दुर्घटनेत चार कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच पुन्हा एकदा कामगाराचा सुरक्षेअभावी मृत्यू झाल्याची घटना घडल्याने परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
