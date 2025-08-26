बदलापुरात आठ कृत्रिम तलावांची निर्मिती
बदलापुरात आठ कृत्रिम तलावांची निर्मिती
२१ ठिकाणी विसर्जन व्यवस्था; पालिका सज्ज
बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) : गणेशोत्सवासाठी कुळगाव बदलापूर नगरपालिका सज्ज झाली असून, शहरातील घरगुती व सार्वजनिक गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यंदा शहरात २१ ठिकाणी विसर्जनाची व्यवस्था असून, त्यात १३ नैसर्गिक आणि आठ कृत्रिम तलावांचा समावेश आहे. बदलापूर पूर्वेकडील सहा आणि पश्चिमेकडील दोन अशा एकूण आठ कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली असून, गणेशभक्तांनी आपल्या बाप्पाचे विसर्जन याच ठिकाणी करण्याचे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले आहे.
२५ हजार घरगुती गणपती
यंदा बदलापूरमध्ये अंदाजे २५,००० घरगुती गणपती आणि ७० ते ८० सार्वजनिक मंडळांमध्ये बाप्पा विराजमान होणार आहेत. दीड दिवस, पाच दिवस, गौरी-गणपती, सात दिवस आणि अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जनासाठी पालिकेची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे.
निर्माल्य संकलनासाठी विशेष व्यवस्था
सर्व विसर्जन स्थळांवर निर्माल्य संकलनासाठी मोठे कलश ठेवण्यात आले असून, पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विसर्जन मार्गावरील खड्डे भरून रस्त्यांची सुधारणा केली जात आहे. पथदिवे दुरुस्त आणि विसर्जन स्थळी पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था केली जात आहे. मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनावेळी अडथळा होऊ नये म्हणून झाडांची फांदी छाटणीही करण्यात आली आहे.
नियंत्रणासाठी स्टेज, सीसीटीव्ही, कर्मचारी तैनात
विसर्जन सुरळीत पार पाडण्यासाठी पालिकेच्या वतीने स्टेज, मंडप, स्पीकर आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. याशिवाय पालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नेमणूक प्रत्येक ठिकाणी केली असून, स्वयंसेवी संस्थांचेही सहकार्य घेतले जात आहे. ही संपूर्ण तयारी पालिकेचे मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जात आहे. नागरिकांनी सहकार्य करून गणेशोत्सव शांततेत आणि सुरक्षिततेत साजरा करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
