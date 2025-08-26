सहायक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे यांना मातृशोक
सहायक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे यांना मातृशोक
उल्हासनगर, ता.२६ (बातमीदार) ः अनुसया खोब्रागडे यांचे वयाच्या ८२ व्या वर्षी हृदय विकाराने निधन झाले आहे.त्या उल्हासनगर महानगरपालिकेतील तत्कालीन सहायक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे यांच्या मातोश्री होत्या.
गडचिरोली जिल्ह्यातील वैरागड येथे १९७८ पासून संविधानकार,भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना समर्पित असे कार्य करून अनुसया खोब्रागडे यांनी समाजापुढे आदर्श निर्माण केला होता. त्यांनी गडचिरोली वैरागड येथे धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त सतत ११ दिवस डॉ आंबेडकर लिखित बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, मिलिंद प्रश्न, शूद्र पूर्वीचे कोण यासारखी अनेक पुस्तकांचे वाचन करण्याचा उपक्रम सुरू केला होता. अनुसया खोब्रागडे यांच्या पश्चात मुलगा ललित, पुंडलिक, चंदू, सून अर्चना आणि मोठा आप्तेष्ठ परिवार आहे.
