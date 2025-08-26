घणसोलीत नागरी सुविधांचा अभाव
आरोग्य, स्वच्छता, उद्याने, पार्किंगकडे लक्ष देण्याची मागणी
कोपरखैरणे, ता. २६ बातमीदार : नवी मुंबईतील जलदगतीने विकसित होणाऱ्या घणसोली विभागात लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी मूलभूत सार्वजनिक सुविधांकडे गंभीर दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. औद्योगिक क्षेत्र, निवासी संकुले आणि आयटी पार्कमुळे घणसोली परिसराचा वेगाने विकास झाला; मात्र नागरिकांना दैनंदिन जीवनातील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
घणसोलीतील अनेक सेक्टरमध्ये सार्वजनिक शौचालयांची संख्या अत्यल्प आहे. जे शौचालये उपलब्ध आहेत ती नीटनेटकी नसल्याने अस्वच्छता पसरते. या समस्येमुळे विशेषतः महिलांना, लहान मुलांना आणि ज्येष्ठांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. मुलांच्या खेळासाठी व नागरिकांच्या आरोग्यदायी वातावरणासाठी आवश्यक असलेली उद्याने आणि खुली मैदाने विभागात जवळपास नाहीत. जेथे उद्याने आहेत ती देखभालीअभावी ओस पडलेली आहेत. घणसोलीत एक नागरी आरोग्य केंद्र असूनही लोकसंख्येच्या मानाने ते अपुरे ठरत आहे. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत तसेच बालरोग, स्त्रीरोग उपचारांसाठी नागरिकांना इतर भागांमध्ये धाव घ्यावी लागते. काही सेक्टरमध्ये जुनी सांडपाणी पाइपलाइन असल्याने पाणी साचते. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढत असून डेंगी, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित या गंभीर समस्यांकडे महापालिकेने तातडीने लक्ष देऊन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
...............
वाहतूक आणि पार्किंग समस्या
स्थानक परिसर, बाजारपेठ आणि गर्दीच्या ठिकाणी पार्किंगसाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने वाहनचालकांना अडचण होते. परिणामी अनियमितरीत्या उभी केलेली वाहने आणि वाहतूक कोंडी हा नित्याचा भाग झाला आहे.
