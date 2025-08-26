भिवंडीत वीज चोरीच्या दोन घटना उघडकीस
भिवंडीत वीजचोरी
भिवंडी, ता. २६ (वार्ताहर) ः भिवंडीत वीज वितरण व वीजबिल वसुली करणाऱ्या टोरंट पॉवर कंपनीकडून कारवाई करत असतानाही वीजचोरीच्या घटना उघडकीस येत आहेत. शहरात वीजचोरीप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल केले आहेत.
पहिल्या घटनेत शांतीनगर रस्त्यावरील अपना नगर येथील अहमद अली मन्सूर अन्सारी जमील शेख यांनी जवळ असलेल्या रोहित्रामधून अनधिकृत केबल जोडून वीजमीटरशिवाय विजेचा वापर केला. यानुसार वर्षभर त्यांनी आठ हजार ३७१ युनिट अनधिकृत वीज वापरून दोन लाख ६८ हजार ४४४ रुपयांची चोरी केल्याचे उघड झाले.
तर दुसऱ्या घटनेत नागाव येथील रेहमान अन्सारी व इतर तीन व्यक्तींनी जवळील मिनी सेक्शनमध्ये केबल जोडणी करून टोरंट पॉवर कंपनीचे ५१ हजार रुपयांचे नुकसान केले म्हणून तक्रार करण्यात आली आहे. या दोन्हीप्रकरणी शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.