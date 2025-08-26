वाजत -गाजत बाप्पांचे आगमन
वाजत-गाजत गणरायाचे आगमन
पावसाच्या सरीतही उत्साह कायम; एक लाख ५७ हजार ८४२ श्रीमूर्तींची आज प्रतिष्ठापना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, २६ : ढोल-ताशांचा निनाद आणि बाप्पा मोरयाचा गजर करीत ठाणेकरांनी मोठ्या उत्साहात आपल्या लाडक्या गणरायाचे स्वागत केले. सकाळपासून पावसाची रिपरिप सुरू असतानाही गणरायाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला पोहोचलेला दिसला. अधूनमधून पावसाच्या जोरदार सरी येत असल्यामुळे खासगी वाहने आणि रिक्षांमधून प्रवास घडवत बाप्पाला घरापर्यंत आणताना भक्तांची चांगलीच तारंबळ उडताना दिसली. दरम्यान, उद्या गणेश चतुर्थीला गणरायाच्या मूर्तींची विधिवत प्रतिष्ठापना केल्यानंतर त्याच्या आदरातिथ्यात कोणतीही कमतरता राहू नये यासाठी सर्वत्रच लगबग सुरू असल्याचे चित्र दिसत होते.
गेल्यावर्षी लाडक्या गणरायाला निरोप दिल्यापासून आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या भक्तांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. २७ ऑगस्टपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार असून, दीड, तीन, पाच, सात आणि १० दिवसांचे गणपती ठिकठिकाणी विराजमान होणार आहेत. ठाणे पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात यावर्षी सुमारे एक लाख ५७ हजार ८४२ सार्वत्रिक आणि घरगुती गणेशमूर्तींची नोंद झाली आहे. गणरायाच्या बैठकीपासून ते विसर्जनापर्यंत सर्व निर्विघ्न पार पाडावे, यासाठी भक्तांची लगबग सुरू झाली आहे. गेल्या महिनाभरापासून गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी गजबजलेल्या बाजारपेठेत आजही गर्दी पाहायला मिळाली.
बुधवारी (ता. २७) मध्यान्हकाल सकाळी ११.२५ ते दुपारी १.५४ पर्यंत श्री मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचा मुहूर्त असल्याने गणेशभक्तांनी गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येलाच गणरायाला घरी आणणे पसंत केले. ठाण्याच्या तीन पेट्रोलपंप येथील गणेश कारखान्याजवळ वाजंत्री सकाळपासून तैनात होते. पावसाच्या सरींची अधूनमधून रिपरिप सरू होती; पण त्याची तमा न बाळगता बहुतेकांनी वाहनांमधून गणरायाला घरापर्यंत आणले. दरम्यान, सायंकाळी पावसाने काही काळ उघडीप दिल्याने शहरातून छोट्या-मोठ्या मिरवणुकाही निघाल्या. मात्र त्यामुळे अंतर्गत रस्त्यावर कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
पूजनाचा मुहूर्त
बुधवारी (ता. २७) भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीचे आगमन होणार आहे. मध्यान्हकाल सकाळी ११.२५ ते दुपारी १.५४ पर्यंत आहे. या वेळेत श्री गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करून षोडशोपचार पूजा करावी. या वेळेत शक्य झाले नाही तर सूर्योदयापासून दुपारी १.५४ पर्यंत गणेशमूर्ती स्थापना व पूजन करावे. गुरुजी उपलब्ध झाले नाहीत तर स्वत: पुस्तकावरून गणेशपूजन करावे. महिलांनीही गणेशपूजन करायला हरकत नाही, असा सल्ला पंचागकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.