गणेश विसर्जनासाठी पालिकेची सज्जता
१२ नैसर्गिक घाट, १८ कृत्रिम तलाव; ‘निर्माल्य संकलन रथा’ची सोय
खारघर, ता. २८ (वार्ताहर) : गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने खारघर, तळोजा परिसरात व्यापक तयारी केली आहे. १२ नैसर्गिक गणेश घाट आणि १८ कृत्रिम तलाव उभारण्यात आले असून, भक्तांना घराजवळ विसर्जनाची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय गणेश मंडळांच्या दारात जाऊन दररोज निर्माल्य गोळा करण्यासाठी ‘निर्माल्य संकलन रथ’ सुरू करण्यात आला आहे.
बहुतांश कृत्रिम तलाव सोसायट्यांच्या जवळच असल्यामुळे भक्तांना घरातून थेट गणरायाला निरोप देता येईल. खारघर सेक्टर-३४ साई मन्नत, हायड पार्क, स्वप्नपूर्ती, व्हालीशिल्प सोसायटी, सेक्टर -११ खेळाचे मैदान, सेक्टर-१४ कामधेनू इमारत व ग्रामविकास भवन, सेक्टर-१२ गावदेवी मैदान, तसेच सेक्टर-४, ६, ७, १०, १५ आणि १६ मध्ये कृत्रिम तलाव उभारण्यात आले आहेत. पेठाली, खारघरमधील बेलपाडा, मुर्बीगाव, खारघर गाव, पेठगाव, रांजणपाडा, खुटूकबांधण, पापडीचा पाडा अशा ठिकाणी नैसर्गिक जलस्रोताजवळ गणेश विसर्जनाची सोय केली आहे. कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करून पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले आहे.
सुरक्षा, सोयीसुविधांवर भर
सर्व विसर्जन स्थळांवर सुरक्षा रक्षक, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्टेज-टॉवर, टेबल-खुर्च्या, ध्वनिप्रक्षेपक, निर्माल्य कलश व लाइफ जॅकेटची व्यवस्था केली आहे. विसर्जन दिवशी स्वच्छतेसाठी विशेष पथके तैनात असतील, असे प्रभाग अधिकारी जितेंद्र मढवी यांनी सांगितले.
