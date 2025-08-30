मुलुंडमध्ये श्रावणोत्सव उत्साहात
मुलुंडमध्ये श्रावणोत्सव उत्साहात
मुलुंड, ता. ३० (बातमीदार) ः मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, मुलुंड विभाग व भंडारी सहाय्यक मंडळ (मुलुंड पूर्व) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘श्रावणोत्सव २०२५’ हा सोहळा भंडारी सहाय्यक मंडळ सभागृहात नुकताच पार पडला. या उपक्रमाच्या अनुषंगाने ‘मला आवडलेले व्यक्तिमत्त्व’ या विषयावर निबंध लेखन स्पर्धा घेण्यात आली होती. स्पर्धेत एकूण आठ सभासदांनी सहभाग नोंदविला. विजया कापडी, दीनानाथ भिडे, सविता दांडेकर, गीता गोखले, अस्मिता सुतार, वासंती पेठे, वैशाली अभ्यंकर, शुभांगी सिनकर, अवंती महाजन यांनी निबंध लेखन स्पर्धेत परीक्षकाचे काम पाहिले. कार्यक्रमाची सुरुवात कौतुक सोहळ्याने झाली. या वेळी निवृत्त प्रा. डॉ. भारती निरगुडकर यांचे गुलाबपुष्प देऊन कौतुक करण्यात आले. तसेच महेश कवटकर व युगंधरा वळसंगकर यांनीही मोलाची भूमिका पार पाडली. त्यांचाही गुलाबपुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला. मुलुंड विभागातील बालविभागात नवीन सभासद झालेल्यांचे गुलाबपुष्प देऊन कौतुक करण्यात आले. या वेळी संहिता दांडेकर हिने छान कविता सादर केली. अर्णव पाटील याने आपल्या आवडत्या व्यक्तिमत्त्वाविषयी मनोगत व्यक्त केले. निबंध लेखन स्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या सर्व स्पर्धकांचे गुलाबपुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला. निबंध लेखन स्पर्धेचे परीक्षक अवंती महाजन यांचाही गुलाबपुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे ग्रंथालयातील कर्मचारी संतोष पांगे व आशा मायगडे यांचा गुलाबपुष्प व भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला.
विजेत्या स्पर्धक विजया कापडी, दीनानाथ भिडे, सविता दांडेकर यांनी आपल्या निबंधांचे वाचन केले. तर युगंधरा वळसंगकर यांनी गैरहजर असलेले विजेते स्पर्धक गीता गोखले व अस्मिता सुतार यांच्या निबंधांचे वाचन केले. सभासद अनंत जोशी यांनी ‘श्रावण’ या विषयावर कविता सादर केली. ‘गौराई’ कवितेचे वाचन युगंधरा वळसंगकर यांनी केले. श्रावणोत्सव २०२५ कार्यक्रमाचे आयोजन व आभार प्रदर्शन कार्यवाह भाग्यश्री नूलकर यांनी केले. निवेदन हेमांगी गायकवाड यांनी केले. कार्यक्रमाचा शेवट चिन्मय मायदेव यांच्या मनोगताने झाला. कार्यक्रमाच्या सरतेशेवटी भंडारी सहाय्यक मंडळ (मुलुंड पूर्व) कार्यकारी मंडळ, ग्रंथसेवक, ग्रंथसेविका, स्पर्धेत भाग घेणारे सभासद, सर्व श्रोते या साऱ्यांचे आभार व्यक्त केले.
