कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी संपावर
१० दिवसांपासून कामबंद आंदोलन; आरोग्यसेवेवर परिणाम
जव्हार, ता. २८ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यात आरोग्यसेवा विभागात गेल्या काही वर्षांत अनेक पदे रिक्त आहेत, तरीही १२ ते १५ वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात अनेक अधिकारी व कर्मचारी जीवापाड काम करत आहेत; मात्र कायमस्वरूपी नोकरी न मिळाल्याने आणि वेतन-भत्त्यांमध्ये असलेल्या तफावतीमुळे संतापलेल्या ९५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून जिल्हा मुख्यालयावर कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या संपामुळे आरोग्यसेवा विभागावर मोठा परिणाम झाला असून, नागरिकांना आरोग्यसेवा मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत परिचारिका, अधिसेविका, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट अशा ७० संवर्गातील कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतेक कर्मचाऱ्यांची सेवा १२ ते १५ वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात सुरू असून, त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीसाठी राज्य शासनाकडून आश्वासन दिले गेलेले असूनही त्याचा प्रत्यक्षात काही उपयोग झालेला नाही. कामाच्या जबाबदाऱ्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या समान असूनही वेतन फक्त तृतीयांश किंवा चौथांश एवढे आहे, तर त्यांना इतर कोणतेही लाभही मिळत नाहीत. या कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादादेखील ३०-४० वर्षांवर पोहोचली असून, त्यांना इतर नोकऱ्यांची संधीदेखील मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचे करिअर व भवितव्य अनिश्चिततेत आले आहे.
मार्च २०२४ मध्ये राज्य शासनाने कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी १० वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा आदेश काढला, मात्र त्याची अंमलबजावणी दीड वर्षांनीही पूर्ण झालेली नाही. पालघर जिल्ह्यातील ९५० कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ चालक व शिपाई संवर्गाचे समायोजन करण्यात आले, तर उर्वरित ६८ संवर्गांची यंत्रणा अद्यापही अस्पष्ट आहे. यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असून, त्यांनी कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
संपामुळे आरोग्यसेवा प्रभावित
पालघर जिल्हा रुग्णालय तसेच तालुका स्तरावरील आरोग्य केंद्रांमध्ये कामबंद आंदोलनामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती झाल्यामुळे आरोग्यसेवा विस्कळित झाली आहे. त्यामुळे रुग्णांना वेळेवर सेवा न मिळण्याचा धोका वाढला आहे. या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली असून, पालिकांकडे उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
पालघर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे मत
पालघर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी म्हणाले, “संपामुळे सेवा ताणाखाली आहे, मात्र ती विस्कळित झालेली नाही. आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या समस्या शासनाकडे पोहोचविल्या आहेत आणि लवकरच या समस्येवर उपाय करण्यात येईल.”
आकडेवारी
राज्यात एकूण आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या : ३२,४६८
१० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्यांची संख्या : १४,०००
पालघर जिल्ह्यात कामबंद आंदोलन करणाऱ्यांची संख्या : ९५०
मागण्या
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन त्वरित करावे.
वेतनवाढ आणि इतर कर्मचारी लाभ लागू करावेत.
कंत्राटी व कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनात असलेला मोठा तफावत कमी करावा.
वयोमर्यादेतील शिथिलीकरणास मान्यता द्यावी.