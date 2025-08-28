गणेशोत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर रायगड पोलिसांचा नवा उपक्रम
गणेशोत्सवात गुन्हेगारीविरोधात लढा
रायगड पोलिसांकडून ‘दृष्टी व्हॉट्सॲप चॅटबॉट’ सुरू
अलिबाग, ता. २८ (वार्ताहर) ः रायगड पोलिसांकडून नागरिकांची सुरक्षा तसेच गुन्हेगारीविरोधात लढा देण्यासाठी ‘रायगड दृष्टी’ व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू करण्यात आला आहे. गणेश चतुर्थीच्या शुभदिनी रायगड पोलिसांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे.
उत्सव काळात परिसरातील मटका, जुगार, अवैध दारू, अमली पदार्थांचा व्यापार तसेच इतर बेकायदा प्रकारांविरुद्ध तक्रार नोंदवता येईल. या सेवेत नागरिकांना पूर्णपणे गोपनीय पद्धतीने तक्रार करता येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या भीतीशिवाय नागरिक पोलिसांना मदत करू शकणार आहेत. या व्हॉट्सॲपवर एक सोपा टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शक पद्धत दिली आहे. ज्याद्वारे नागरिक सहजपणे तक्रारीची माहिती पाठवू शकतात. प्राप्त तक्रारी त्वरित संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडे कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत.
-------------------------------------
गणेशोत्सव हा नवा आरंभ, प्रज्ञा व समाजातील एकात्मतेचे प्रतीक आहे. या शुभदिनी रायगड दृष्टी सुरू करून सुरक्षित जिल्हा निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. नागरिकांच्या सहकार्याने बेकायदा कृत्यांना आळा घालणे शक्य होणार आहे.
- आंचल दलाल, पोलिस अधीक्षक, रायगड