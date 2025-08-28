महाड विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीला धक्के
महाड विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीला धक्के
वडघर, न्हावे ग्रामस्थांचा शिवसेनेत प्रवेश; राष्ट्रवादीत नाराजीची चिन्हे
माणगाव, ता. २८ (वार्ताहर) : महाड विधानसभा मतदारसंघात अलीकडच्या काळात राजकीय उलथापालथ सुरू असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ला सलग धक्के बसत आहेत. नुकतेच माणगाव तालुक्यातील न्हावे आणि वडघर गावातील अनेक कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ सोडून शिवसेनेचा (एकनाथ शिंदे गट) धनुष्यबाण हाती घेतला आहे.
काही दिवसांपूर्वी माणगाव येथे शिवसेनेचे राज्य प्रवक्ते राजीव साबळे यांनी गाजावाजा करत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता. त्या वेळी त्यांच्या सोबत काही कार्यकर्त्यांनीही पक्षप्रवेश केल्याचे सांगण्यात आले, मात्र प्रवेशावेळी नावे चुकीची दाखवणे, कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेणे यावरून नाराजी व्यक्त झाली होती. या नाराजीचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. न्हावे ग्रामपंचायतीतील उपसरपंच आशिष बटावळे, माजी उपसरपंच अक्षय पोस्टे, तसेच ग्रामपंचायत सदस्य मयुरी पोस्टे यांच्यासह अभिजित ढेपे, सहदेव उतेकर, प्रेम अंधेरे, विवेक उतेकर, रुपेश पोस्टे, दशरथ जांबरे, भगवान पोस्टे, संजय पोस्टे, रोहन पोस्टे, विठ्ठू पोस्टे, लक्ष्मण अंधेरे, ज्ञानेश्वर अंधेरे, धीरज बटावळे, अनिकेत बटावळे, किरण सत्वे, हेमंत उतेकर या ग्रामस्थांनी मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे न्हावे गाव पुन्हा शिवसेनेच्या गोटात परतले आहे.
वडघर गावातील माजी उपाध्यक्ष प्रकाश शिवराम चौधरी यांनीही आपल्या परिवारासह शिवसेनेत प्रवेश करून मोठा राजकीय संदेश दिला. काही महिन्यांपूर्वीच ठाकरे गटातून राष्ट्रवादीत गेलेल्या चौधरी यांनी आता पुन्हा धनुष्यबाण हाती घेतला आहे. या पक्षप्रवेश कार्यक्रमांना शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसालकर, जिल्हा संघटक अरुण चालके, तालुकाप्रमुख, महिला आघाडी व युवासेना पदाधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रवादीतून शिवसेनेकडे होणाऱ्या या उलटफेरामुळे महाड मतदारसंघातील आगामी राजकारणात नवे समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
