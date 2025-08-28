आमिष दाखविणाऱ्यास सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा
आकर्षक परताव्याच्या प्रलोभनाने फसवणूक
आरोपीस सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा; ठाणे न्यायालयाचा निकाल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : सोन्याच्या गुंतवणुकीवर आकर्षक परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवून (पॉन्झी स्किम) फसवणूक करणाऱ्या संतोष सदानंद शेलार (वय ५६) यांना ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. टी. पवार यांनी दोषी ठरवले आहे. याप्रकरणी त्यांनी शुक्रवारी (ता. २२) सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि सहा लाख दंडही ठोठावला आहे.
ठाण्यातील विष्णूनगर येथील आरोपी संतोष शेलार यांनी फिर्यादी व साक्षीदारांना त्यांच्या त्रिमूर्ती ज्वेलर्समधील सोन्याच्या स्कीममध्ये १५ महिने गुंतवणूक केल्यास मुद्दल अधिक व्याज अशी रक्कम परतावा किंवा सोन्याची वस्तू देण्याचे प्रलोभन दाखवून त्यांचा विश्वास संपादन केला व त्यांच्याकडून प्रती महिना एक हजार रुपये असे १५ महिने फिर्यादींकडून एकूण ३० हजार रुपये जमा केले, परंतु कोणताही परतावा न मिळाल्याने फिर्यादींनी नौपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेत गुन्हा दाखल केला. हा प्रकार फेब्रुवारी २०१८ ते एप्रिल २०१९ दरम्यान घडला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी शेलार यांच्यासह दीपक गोपाळ आणि अनिल दिनकर शिंदे अशा तिघांना अटक केली होती. याचदरम्यान या गुन्ह्याच्या तपासात आर्थिक गुन्हे शाखेचे तत्कालीन तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक एम. एम. विसपुते व त्यांच्या पथकाने भक्कम पुरावे गोळा करत त्या तिघांविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले होते. याप्रकरणी न्यायाधीश पवार यांनी शेलारांना दोषी ठरवून सात वर्षे सश्रम कारावास व पाच लाख दंड आणि दंड न भरल्यास दोन वर्षे साधी कारावास तसेच एमपीआयडी कलम तीनप्रमाणे सहा वर्षे शिक्षा व एक लाख दंड, दंड न भरल्यास एक वर्षे कारावास, अशी शिक्षा सुनावली आहे. दीपक गोपाळ आणि अनिल दिनकर शिंदे या दोघांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
