सणासुदीच्या दिवसात अन्न व औषध प्रशासनामार्फत तपासणी मोहीम
सणासुदीत अन्न व औषध प्रशासनामार्फत तपासणी
विषबाधेसारख्या घटना टाळण्यासाठी दक्षता
तारापूर, ता. २८ (बातमीदार) : सणासुदीच्या दिवसांत भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत विशेष तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
ऑगस्ट ते डिसेंबर महिन्यांच्या दरम्यान येणारे रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, ईद-ए-मिलाद, नवरात्री, दसरा व दीपावली, नाताळ या सणांमध्ये मिठाई व इतर खाद्यपदार्थांना ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. या वेळी काही दुकानदार, विक्रेते आणि व्यापारी यांच्याकडून मिठाई व खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अन्नधान्यातील भेसळीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.
याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनामार्फत मिठाई उत्पादक व विक्रेते त्यांची बैठक घेऊन त्यांना स्वच्छता व कायदेशीर तरतुदी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. मिठाईचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व विक्री आरोग्यदायी वातावरणात करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. तसेच सणासुदीच्या कालावधीत अन्न विषबाधासारखी घटना घडणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यास सांगितले. ग्राहकांनी अन्नपदार्थ, मिठाई व दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना वेष्टनावरील सर्व सूचना व मुदत संपण्याची तारीख खात्री करूनच खरेदी करण्याचे तसेच कोणत्याही प्रकारची तक्रार असल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे. सहाय्यक आयुक्त (अन्न) व्यंकटेश चव्हाण व दत्तात्रेय साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपासणी मोहीम सुरू आहे.