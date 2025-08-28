तोंड ओळख पडली महागात
तोंड ओळख पडली महागात;
दुकलीने लांबवला ८१ हजारांचा मुद्देमाल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : तोंड ओळख असलेल्या दोघांसह गोव्याहून मुंबईत फिरण्यासाठी मयंक गौतम (वय २८) याचा ८१ हजार ७०० रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. २६) तक्रार दाखल केली आहे. संतोष आणि आसिफ पठाण असे दोघांची नावे आहेत.
तक्रारदार मयंक हे गोव्याहून मुंबईत फिरण्यासाठी त्यांच्या तोंड ओळख असलेल्या संतोष आणि आसिफ पठाण या दोन मित्रांसह २३ ऑगस्ट रोजी पनवेल रेल्वे स्थानकात आले. तेथून त्यांना ठाण्यात यायचे असल्याने ते पनवेल रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक दोन येथे आले. ठाण्यातील फलाट क्रमांक दहावर उतरले. त्यानंतर त्या दोघांनी मयंक यांना दुकानातून पान मसाला आणण्यास सांगितले. याच दरम्यान त्या दोघांनी ट्रॉली बॅग आणि सॅकबॅगासह पोबारा केला. त्यामध्ये साडेसहा हजार रुपयाची ट्रॉली बॅग, वीस हजार रुपयांचे कपडे, वीस हजार रुपयांचा मोबाईल, तीन हजार २०० रुपयांची सॅकबॅग, दहा हजार रुपये किमतीचे लेदरचे शूज, कपडे व इतर समान आणि २२ हजार रुपयांचा दुसरा मोबाईल फोन असा ८१ हजार ७०० रुपयाचा ऐवज चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
