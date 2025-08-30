भिवंडी - वाडा रस्त्याची श्वातेपात्रिका काढा
भिवंडी-वाडा रस्त्याची श्वेतपत्रिका काढा
श्रमजीवी संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः भिवंडी-वाडा रस्त्यावर पडलेले खड्ड्यांमुळे किती अपघात झाले, रस्त्यावर २०१२ पासून आतापर्यंत किती खर्च करण्यात आला याची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेने ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्याकडे आढावा बैठकीत केली. ज्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे तिलाच या रस्त्याचे काम का देण्यात येते, असा सवालदेखील बैठकीत संघटनेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी-वाडा रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असून, खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांना आपले जीवदेखील गमवावे लागले आहेत. या रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम करण्यात यावे, यासाठी श्रमजीवी संघटनेने मुख्य चौकाचौकात आंदोलने केली. त्या वेळी जिल्हा प्रशासनाकडून रस्त्याचे काम करण्याचे सांगण्यात आले. असे असतानादेखील अद्याप या रस्त्यावरील दुरवस्थेचे चित्र कायम आहे. तर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भिवंडी-वाडा रस्त्याच्या कामासाठी निधी संकलनासाठी २६ ऑगस्टपासून भीक मांगो आंदोलन करण्याच्या इशारा दिला होता. याची दाखल घेत मंगळवारी (ता. २६) ठाणे जिल्हाधिकरी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या वेळी खासदार सुरेश म्हात्रे, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, आमदार शांताराम मोरे, आमदार रईस शेख, महेश चौघुले आणि शिवसेना नेते प्रकाश पाटील, पोलिस अधीक्षक डी. एस. स्वामी उपस्थित होते. या वेळी रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे झालेली दुरवस्था व वाहतूक कोंडी यावर चर्चा करण्यात आली.
या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे २०२१ पासून आतापर्यंत ७६ जणांचे बळी गेले असल्याचा दावा संघटनेचे प्रवक्ते प्रमोद पवार यांनी या वेळी केला.
