मुरूड आगारात सीएनजी गॅस पंपची मागणी
मुरूड आगारात सीएनजी गॅस पंपाची मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रयत्न; लवकरच बैठक होण्याची शक्यता
मुरूड, ता. ३० (वार्ताहर) ः मुरूड एसटी आगारात सीएनजी गॅस पंप सुरू करण्याची मागणी प्रवाशांसह नागरिकांनी केली आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला यश आले असून, खासदार सुनील तटकरे यांच्या पुढाकाराने ४ सप्टेंबर रोजी या विषयावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासन उपस्थित राहणार आहे. मुरूड आगारात सीएनजी गॅस पंप तातडीने कार्यान्वित करण्याबाबत ठोस निर्णय या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिली.
मुरूड हे कोकणातील एक महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असून, ऐतिहासिक जंजिरा किल्ला, पद्मदुर्ग, निसर्गसौंदर्य आणि खाद्य संस्कृती यामुळे दरवर्षी लाखो पर्यटक येथे येतात. मात्र सीएनजी पंपाच्या अभावामुळे एसटी बस गाड्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. सध्या मुरूड आगारातील नव्याने आलेल्या पाच गाड्यांसह इतर ३० ते ३५ बस सीएनजीवर धावत असल्या तरी गॅस भरण्यासाठी अलिबागला जावे लागते. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय प्रवाशांचा खोळंबा होतो. गणेशोत्सवासारख्या गर्दीच्या काळात ही समस्या अधिक गंभीर स्वरूप धारण करते.
एसटी महामंडळाने पर्यावरणपूरक सीएनजी बसेस सुरू केल्या असल्या तरी फक्त काही आगारांतच पंप कार्यान्वित आहेत. परिणामी गॅस भरण्यासाठी गाड्या रांगेत तासन्तास उभ्या राहतात. या विलंबामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो आणि चालक-वाहकांवर तणाव वाढतो. त्यामुळे प्रवास सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
....................
या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष मंगेश दांडेकर यांनी खासदार सुनील तटकरे यांना निवेदन देऊन मुरूड आगारात सीएनजी गॅस पंप सुरू करण्याची मागणी केली होती. खासदार तटकरे यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला असून, आता यश मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात बोलताना दांडेकर म्हणाले, की सीएनजी पंप सुरू झाल्यास प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि प्रवास अधिक जलद व सुरक्षित होईल. रायगड जिल्हा सोशल मीडिया सेलचे जिल्हा उपाध्यक्ष हसमुख जैन यांनी सांगितले, की लवकरच हा गॅस पंप सुरू होईल आणि प्रवासीवर्गाला मोठा दिलासा मिळेल.
