सातासमुद्रापार दुबईत सार्वजनिक गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : भारताप्रमाणेच सातासमुद्रापारदेखील मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यात दुबईदेखील मागे नसून यंदा इन्स्पायर इव्हेंट्स आणि विविध सामाजिक संघटना, कंपन्या, सांस्कृतिक मंडळे व मित्रपरिवार यांनी दुबई येथे सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे.
यादरम्यान बारा ज्योतिर्लिंगविषयक देखावा करण्यात आला आहे. वेस्टझोन प्लाझा हॉटेल अपार्टमेंट्स, कुवैत स्ट्रीट, मनखुल दुबई येथे गणपतीचे श्रीमंत ढोल-ताशा पथकाच्या वादनाने आगमन सोहळा आणि प्राणप्रतिष्ठा झाली. त्यानंतर दिवसभरात भजन व सामूहिक गणेश जप, दुपार आरती, अथर्वशीर्ष पठण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संध्याकाळची आरती, गणेश भजन व जागरण हे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.
गुरुवारी (ता. २८) गणेश पूजन आणि आरती, भजन व सामूहिक गणेश जप व संध्याकाळी भव्य मिरवणूक, गणेश विसर्जन करण्यात आले.
