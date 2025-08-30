भक्ती शक्ती व्यासपीठ"आणि देवमोगरा वेल्फेअर फाउंडेशन. पालघर
"सकाळ - भक्ती शक्ती व्यासपीठ" आणि "देवमोगरा वेल्फेअर फाउंडेशन", पालघर आयोजित घरगुती गणपती सजावट स्पर्धा २०२५ पालघर टुडे साठी प्रथम , द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे फोटो सोबत पाठवत आहे
कृपया पालघर टुडे मध्ये फोटो प्रसिद्ध करताना सकाळ , सकाळ - भक्ती शक्ती व्यासपीठ" आणि "देवमोगरा वेल्फेअर फाउंडेशन" चा लोगो घेण्यात यावा
ता.२९ ऑगस्ट, शुक्रवार रोजी आलेले फोटो
फोटो तपशील खालील प्रमाणे
(१) प्रथम क्रमांक
वास्तुविशारद दाम्पत्य सौ. स्नेहल व परेश महादेव घरत केळवा रोड तालुका जिल्हा पालघर
(२) द्वितीय क्रमांक
प्रतीक प्रकाश तिप्पट
शिवम अपार्टमेंट, जुने पोस्टऑफिस, साईनाथ नगर, विरार पूर्व
(३) तृतीय क्रमांक
तीर्थ निपूण दोषी, मानव मंदिर वसई पश्चिम
