गणरायाच्या देखाव्यात प्रतिपंढरपूर साकारले
अंबरनाथ, ता. १ (वार्ताहर) : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिपंढरपूर व वारकरी परंपरेचा गावरान देखावा साकारून चव्हाण कुटुंबीयांनी वारकरी संप्रदायाचे वैभव अधोरेखित केले आहे. या देखाव्यातून महाराष्ट्राचे संतपरंपरेशी असलेले नाते उजागर झाले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभागाच्या विकासासाठी सक्षम प्रतिनिधित्व मिळावे, असे साकडे युवासेना विधानसभा सचिव दुर्गेश चव्हाण यांनी गणरायाला घातले.
अंबरनाथ पूर्व मोहनपूरम येथील चव्हाण कुटुंबीयांचा हा घरगुती गणेशोत्सव भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. वारकरी संप्रदायाची श्रद्धा, भक्ती व सामाजिक बांधिलकी यांचा संदेश देणारा हा देखावा आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांना उजाळा देत आहे. चव्हाण यांनी यावेळी गणरायाकडे वैयक्तिक नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेचा विकास घडवून आणणारे नेतृत्व मिळावे, अशी प्रार्थना केली.
२५ वर्षांपासून चव्हाण कुटुंबीय गणेशोत्सव साजरा करत असून, दरवर्षी नवनवीन देखावे साकारतात. यंदा त्यांनी कागद व मातीचा वापर करून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा केला. पर्यावरणपूरक सण साजरा करण्याचा संदेशही त्यांनी यामधून दिला. दरम्यान, सत्यनारायणाच्या पूजेनिमित्त अनेक राजकीय नेते, कार्यकर्ते व नागरिकांनी या उत्सवाला भेट दिली. कानसई विभागप्रमुख चंद्रकांत भोईर व माजी नगरसेविका तथा सभापती ज्योत्स्ना भोईर यांनीही गणरायाचे भक्तिभावाने दर्शन घेतले.
