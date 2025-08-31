खारघर उलवे आणि कोपरखैरणे गणेश घाटावर निर्माल्य संकलनासाठी २ हजार श्री सदस्य तयार
पर्यावरण संवर्धनात श्रीसदस्यांचा हातभार
खारघर, उलवे, कोपरखैरणेत निर्माल्य संकलनाची जबाबदारी
खारघर, ता. ३१ (बातमीदार)ः नवी मुंबई, पनवेल महापालिका हद्दीत पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा व्हावा, याकरिता पनवेल, नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने जनजागृती केली जात आहे. या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी विसर्जित केल्या जाणाऱ्या निर्माल्यामुळे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी दोन हजार श्रीसदस्य रात्रंदिवस कार्यरत आहेत.
श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या महापे येथील हनुमान गड डोंगर परिसरात लागवड केलेल्या झाडांसाठी केला जात आहे. गेल्या वर्षी संकलन केलेल्या निर्माल्यापासून जवळपास पाचशे किलो कंपोस्ट खत निर्मिती करण्यात आली होता. यंदाही प्रतिष्ठानच्या वतीने हनुमान गड परिसरात लागवड केलेल्या झाडांसाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे खारघर उलवे आणि कोपरखैरणे येथील गणेशघाटावर पूजेनंतर विसर्जित निर्माल्य संकलनासाठी दोन हजारांहून अधिक सदस्य सहभागी झाले असून स्वखर्चाने नेमणूक झालेल्या विसर्जन घाटावर सोबत येताना पाणी, शिदोरी घेऊन येतात.
-----------------------------
झाडांसाठी खतांचा वापर
- खारघरमधील कोपरा घरकुल आणि खारघर गाव तलाव आणि मुर्बी येथील विसर्जन घाट तसेच कोपरखैरणे सेक्टर १९ येथील धारण तलाव आणि उलवे येथील विसर्जन घाट या तीन भागांत जवळपास दोन हजार श्रीसदस्य सहभागी झाले आहे.
- श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या वतीने महापे येथील हनुमान गडावर चारशे तर जवळपास एक हजार रोपांची लागवड करण्यात आली आहे. तीनही ठिकाणी संकलन केला जाणाऱ्या निर्माल्यापासून कंपोस्ट खत तयार करून झाडांसाठी उपयोग केला जाणार आहे.
------------------------------
गणेशोत्सवात संकलन केला जाणारा फुले, हार पाकळ्या करून विशेष ठिकाणी खड्डा तयार त्यात साठवले जातो. संकलन झालेल्या निर्माल्याचे चांगले खत व्हावे, यासाठी आठ दिवसांतून निर्माल्य खाली-वर केले जाते.
- मोहन वेटा, स्वयंसेवक गट व्यवस्थापक, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान कोपरखैरणे
