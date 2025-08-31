पाकिस्तान तुरुंगात असलेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबांना मदत
मुंबई

पाकिस्तान तुरुंगात असलेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबांना मदत

Published on

पालघर, ता. ३१ : मासेमारी करताना चुकून भारताची समुद्री हद्द ओलांडलेल्या मच्छीमारांना पाकिस्तान सुरक्षा यंत्रणांनी बंदी बनवले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील १८ मच्छीमार आजही कराची मलीर येथील तुरुंगात आहेत. या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारच्या धोरणानुसार ५१ लाखांच्या जवळपास मदत देणे अपेक्षित होते, मात्र मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत केवळ १६ लाखांचा मदत निधी जाहीर झाला. त्याचा पहिला हप्ता मच्छीमार कुटुंबीयांना वितरित करण्यात आला आहे.

तलासरी, डहाणू तालुक्यातून आदिवासी कुटुंबातील व्यक्ती गुजरात राज्याच्या बंदरावर मासेमारी बोटीवर मच्छीमार खलाशी म्हणून काम करतात. गुजरात बंदरावरील मासेमारी बोटी बहुतांश पाकिस्तान हद्दीजवळील समुद्रात मासेमारी करतात. अशावेळी चुकून पाकिस्तानाची हद्द ओलांडल्यानंतर पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांकडून त्यांना कैद केले जाते. सध्या भारतातील १९३ मच्छीमार पाकिस्तानच्या तुरुंगात कारावास भोगत आहेत. यापैकी १८ मच्छीमार पालघर जिल्ह्यातील आहेत.

गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही पाकिस्तान कैदेत असलेल्या मच्छीमार खलाशांच्या कुटुंबीयांना प्रतिदिन ३०० रुपयांची मदत निधी देण्याची घोषणा २०२३ मध्ये केली, मात्र शासन निर्णयात अनेक त्रुटी असल्याने मच्छीमार कुटुंबीयांना ही मदत मिळणे दुरापस्त झाले होते. त्यानंतर शासन निर्णयात सुधारणा करून २०२५ पर्यंत अटकेत असणाऱ्या कुटुंबीयांच्या अनुदानासाठी ६४ लाखांच्या मदत निधीची मागणी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत करण्यात आली.

मदत निधीची मागणी केल्यानंतर तरतुदीच्या ६० टक्क्यांची मर्यादा ठेवून राज्य सरकारने मदत निधी अनुदानासाठी १६ लाख वीस हजार रुपये मंजूर केले. यापैकी पाकिस्तानात कैदेत मृत्यू झालेल्या डहाणूतील विनोद कोल यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख ६१ हजारांचा मदत निधी दिला गेला. इतर मच्छीमारांना १६ लाखांची मदत थेट त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यात मत्स्य विभागामार्फत वितरित करण्यात आली आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com