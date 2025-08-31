आरसीएफतर्फे राष्ट्रीय क्रीडा दिन २०२५ उत्साहात साजरा
आरसीएफतर्फे ‘राष्ट्रीय क्रीडा दिन २०२५’ उत्साहात
मुंबई, ता. ३० ः राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (आरसीएफ)ने चेंबूर आरसीएफ कॉलनी येथे राष्ट्रीय क्रीडा दिन २०२५ मोठ्या उत्साहात साजरा केला. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून योग व फिटनेस गुरू, पद्मश्री नामांकित आणि ठाणे गौरव पुरस्कार विजेते डॉ. गिरीश वसंत कदम उपस्थित होते.
या समारंभाला आरसीएफचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस. सी. मुद्गेरीकर; संचालक (तांत्रिक) रितु गोस्वामी; संचालक (मार्केटिंग) निरंजन सोनक; मुख्य दक्षता अधिकारी राहुल जगताप व रद सोनवणे, कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन) व अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थिती होती.
गंगाधर देशमुख सभागृहात मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतीमेस पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. सीएमडी मुदगेरीकर व डॉ. कदम यांनी छत्रपती क्रीडा पुरस्कारप्राप्त कर्मचाऱ्यांचा सत्कार केला. तसेच योग, कराटे व तंदुरुस्ती क्षेत्रातील ३५ वर्षांच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल डॉ. कदम यांचा विशेष गौरव करण्यात आला.
मुख्य भाषणात डॉ. कदम यांनी ‘खेळासाठी एक तास, तंदुरुस्तीसाठी एक तास’ या मंत्रासह योग व फिटनेस अंगीकारण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार २९ ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान या राष्ट्रीय दिनानिमित्त आरसीएफद्वारे विविध क्रीडा उपक्रम व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. आरसीएफने कर्मचारी व समाजामध्ये आरोग्य आणि फिटनेस संस्कृती जोपासण्याच्या वचनबद्धतेची पुन्हा जाणीव करून दिली.