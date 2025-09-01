मोर्बा पाच गाव ग्रुपतर्फे वर्षावास मालिका उत्साहात पार;
मोर्बा पाच गाव ग्रुपतर्फे वर्षावास मालिका उत्साहात पार;
डॉ. वाघमारे यांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन
माणगाव, ता. १ (वार्ताहर) ः बौद्धजन पंचायत समिती शाखा क्रमांक ८, पाच गाव ग्रुप मोर्बा विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने रविवार, ३१ ऑगस्ट रोजी मोर्बा बौद्ध विहारात वर्षावास मालिका हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात झाला. कार्यक्रमाला स्थानिक बौद्धबांधव तसेच मान्यवरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण होते प्रवचनकार डॉ. धनराज वाघमारे यांचे प्रभावी मार्गदर्शन. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातील बौद्धमय भारत निर्माण करण्यासाठी बहुजन समाजाचे राष्ट्रव्यापी संघटन, या विषयावर सखोल विचार मांडले. त्यांनी बौद्ध धर्मातील करुणा, मैत्री आणि समानतेचे तत्त्वज्ञान सांगत समाजातील एकात्मता व बंधुभाव वाढवण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बौद्धजन पंचायत समिती शाखा क्र. ८, पाच गाव ग्रुप मोर्बा विभागाचे अध्यक्ष संदेश विजय साळवी होते. प्रमुख पाहुण्यांमध्ये माणगाव तालुका बौद्धजन पंचायत समितीचे चिटणीस आर.डी. साळवी, सहचिटणीस रंजीत मोहिते, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ ॲड. नरेश जाधव (मुंबई उच्च न्यायालय), नीलेश साळवी गुरुजी, विवेक जाधव गुरुजी, राजू कासारे, पांडुरंग मोरे आणि उत्तम तांबे यांचा समावेश होता. तसेच कार्यक्रमासाठी माजी समाजकल्याण सभापती रायगड जिल्हा अशोक गायकवाड, उपाध्यक्ष प्रदीप हाटे, दुय्यम उपाध्यक्ष राजेंद्र मोरे, चिटणीस गंगाधर जाधव, उपसचिव भाऊ ओव्हाळ, खजिनदार यशवंत गायकवाड, मोर्बा स्थानिक माजी अध्यक्ष प्रशांत मोरे हेही उपस्थित होते. भोजनदानाची जबाबदारी सचिन यशवंत जाधव, बंडू मोरे, प्रकाश ओव्हाळ आणि संतोष जाधव यांनी निभावली. मोर्बा बौद्ध विहारात पार पडलेला हा कार्यक्रम बौद्ध धर्मीय बांधवांसाठी केवळ धार्मिक सोहळा नसून सामाजिक ऐक्य, संघटन आणि विचार प्रसाराचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. उपस्थित मान्यवरांनी बौद्ध धर्मातील मूल्ये आचरणात आणून समाज उभारणीसाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन केले.
