तीन वेगवेगळ्या अपघातात तिघांचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. १ (वार्ताहर) : नवी मुंबई, पनवेल परिसरात गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या तीन वेगवेगळ्या अपघातांत तिघांचा मृत्यू झाला आहे. कामोठे, कळंबोली व तुर्भे पोलिस ठाण्यांत या अपघातांची नोंद करण्यात आली आहे. या अपघातांना जबाबदार असलेल्या वाहनचालकांवर पोलिसांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे.
कामोठे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ३० ऑगस्ट रोजी रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास घडलेल्या अपघातात मंगल बिजुराम चौधरी (४५) या पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. या अपघातातील आरोपी अमोल विश्वास कोळी (२९) हा रात्री भरधाव वेगाने व निष्काळजीने मारुती सुझुकी कारने कळंबोली सर्कलकडून गव्हाणकडे जात होता. या वेळी ट्रायसिटी, खांदा कॉलनी येथून रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचारी मंगल चौधरी याला त्याने जोराची धडक दिली. कामोठे पोलिसांनी आरोपी कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
३० ऑगस्ट रोजी रात्री त्याच सुमारास सायन-पनवेल महामार्गावर कळंबोली येथील उड्डाणपुलावर दुसरा अपघात घडला. या अपघातात पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या दुचाकीचालकाने बेदरकारपणे वाहन चालवत पुढे असलेल्या स्कुटीला जोरात धडक दिली. या अपघातात विश्वनाथ भगत (३०) व त्याची आई बालीका भगत (५०) ही दोघे खाली पडून गंभीर जखमी झाले. या दोघांना कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८ वाजता बालीका भगत यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कळंबोली पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजताच्या सुमारास ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरून कोपरीच्या दिशेने जाणाऱ्या उड्डाणपुलावर तिसरा अपघात घडला. या अपघातात अज्ञात वाहनाने दुचाकीवरून जाणाऱ्या मोहम्मद शाहिद वकील अहमद (४३) याला जोरदार धडक दिली. त्यामुळे चालक मोहम्मद शाहिद गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. तुर्भे पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
