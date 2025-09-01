गणेशोत्सवात केळीच्या पानांना वाढती मागणी;
आदिवासी महिलांना रोजगाराची संधी
अलिबाग, ता. १ (वार्ताहर) ः लाडक्या गणरायाचे आगमन झाल्यानंतर सणासुदीच्या काळात केळीच्या पानांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आजही अनेक घरांमध्ये नैवेद्य दाखवण्यासाठी आणि जेवणावळींसाठी केळीच्या पानांचा पारंपरिक वापर केला जातो. यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांना रोजगाराची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक कुटुंबे एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहात सण साजरा करतात. अशा वेळी जेवणावळीसाठी केळीच्या पानांचा वापर अपरिहार्य मानला जातो. त्यामुळे गणेशोत्सव सुरू झाल्यापासूनच पानांची मागणी झपाट्याने वाढते. फक्त गणेशोत्सवच नव्हे, तर पितृपक्ष आणि नवरात्रोत्सवातही या पानांना मोठी मागणी असते. त्यामुळे दोन महिने आदिवासी महिलांसाठी रोजगाराचे दिवस ठरतात. पूर्वापार काळापासून सणासुदीच्या विविध पारंपरिक विधींमध्ये केळीची पाने महत्त्वाची भूमिका बजावत आली आहेत. ग्रामीण भागातील आदिवासी महिला जंगल आणि शेतांमध्ये जाऊन ही पाने गोळा करतात आणि त्यांची विक्री करतात. पर्यावरणपूरक असलेली केळीची पाने आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानली जातात. त्यामध्ये पौष्टिक गुणधर्म असल्याने पारंपरिक जेवणावळीत यांचा वापर केवळ संस्कृती जपणारा नसून आरोग्यासाठीही उपयुक्त आहे.
भाऱ्याच्या किमतीत वाढ
गोळा केलेली पाने एकत्र करून भारे तयार केले जातात. एका भाऱ्यात साधारण ४० ते ५० पाने असतात. यावर्षी एका भाऱ्याची किंमत ४०० ते ५०० रुपये आहे, तर गेल्या वर्षी हीच किंमत ३०० ते ३५० रुपयांच्या आसपास होती. गणेशोत्सवामुळे केळीच्या पानांच्या विक्रीत झालेली वाढ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत आहे. महिलांना घरबसल्या मिळणारा हा रोजगार त्यांच्या उत्पन्नात भर घालत असून, सणासुदीचा आनंद अधिक गोड करत आहे.
