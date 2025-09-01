ऐन गणेशोत्सवात त्यांच्या दारी कचरा
डोंबिवली पश्चिमेतील नागरिक दुर्गंधीने त्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ ः पश्चिमेतील सुभाष रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य असताना आता याच परिसरातील नागरिकांना कचऱ्याच्या दुर्गंधीचादेखील सामना करावा लागत आहे. ऐन गणेशोत्सवात दारात कचरा कायम असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आठ ते दहा दिवसांपासून हा कचरा उचलला गेला नसल्याने दुर्गंधी, घाण आणि डासांचा त्रास होत आहे. पालिका प्रशासन याकडे लक्ष देत नसल्याने नागरिकांनी अखेर याचा व्हिडिओ बनवत तो समाजमाध्यमात व्हायरल केला आहे.
ऐन गणेशोत्सवात नागरिकांना कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. सुभाष रस्त्यावरील कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिकजवळील व्यंकटेश दर्शन आणि मातृप्रेरणा सोसायटीमधील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला आहे. येथील नागरिक वारंवार याविषयी पालिका प्रशासन आणि माजी लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार करीत आहेत, मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या सोसायटीमधील रहिवाशांचा गणेशोत्सवदेखील कचऱ्याच्या साम्राज्यात साजरा झाला. या मार्गावर गाळदेखील साचला असल्याने रहिवाशांना दररोज घाणीतून प्रवास करावा लागतो. प्रशासन या समस्येकडे गांर्भीयाने लक्ष देत नसल्याने अखेर नागरिकांनी याचा व्हिडिओ बनवत समाज माध्यमात व्हायरल केला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी
याविषयी रहिवासी गौरव गुप्ते यांनी रहिवासी प्रल्हाद म्हात्रे यांना ही समस्या सांगितली. त्यांनी पालिका कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधत हा कचरा उचलण्यास सांगितले. यामुळे नागरिकांची तात्पुरती का होईना या कचऱ्यातून सुटका झाली आहे. ऐन गणेशोत्सवात परिसरात हे चित्र असल्याने पालिकेच्या ह प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य
डोंबिवली पश्चिमेतील सुभाष रस्त्याच्या व्यथा तर संपता संपत नाहीत. या मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असून, रस्ताच दिसत नाही अशी अवस्था आहे. जलवाहिन्यांच्या कामासाठी हा रस्ता पावसाळ्यापूर्वी खोदला होता.
गेल्या कित्येक दिवसांपासून येथे कचरा साठला आहे. पावसामुळे तो ओला होऊन कुजला असून, दुर्गंधी पसरली आहे. डासांचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. गाळदेखील मोठ्या प्रमाणात साचला आहे. गणेशोत्सव सुरू असून, अनेकांच्या घरी गणपतीचे आगमन झाले आहे. आम्हाला या घाणीतूनच आमचा गणपती आणावा लागला. वृद्ध नागरिक, लहान मुले, गरोदर महिला या घाणीजवळून प्रवास करीत असल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- कमलेश यादव, रहिवासी
गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून आमच्या सोसायटीजवळ कचरा साठवून ठेवला आहे. हा कचरा उचलला जावा म्हणून सतत पाठपुरावा करूनही पालिकेने अजिबात कारवाई केली नाही. याविषयी प्रल्हाद म्हात्रे यांनादेखील आम्ही कळविले होते. त्यानंतर त्यांनी पालिकेचे कर्मचारी पाठवून हा कचरा उचलला आहे.
- गौरव गुप्ते, रहिवासी
