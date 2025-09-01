मराठा आंदोलन ; जेवण घेवून जाणारी वाहने पोलिसांनी रोखली
आंदोलकांचा अन्नपुरवठा खंडित
जेवण घेवून जाणारी वाहने पोलिसांनी रोखली; कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला संताप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांसाठी जेवण घेऊन निघालेल्या वाहनांना मुंबईच्या वेशीवर अडविण्यात आल्याने कार्यकर्त्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी घोषणा देत परिसर दणाणून टाकला. त्यामुळे काही काळ येथील परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर पोलिसांनी ही वाहने सोडली.
मुंबईतील आझाद मैदान येथे २९ ऑगस्टपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा बांधव मुंबईत मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भामधील मराठा आंदोलकांचा सहभाग जास्त असून, या भागातील घराघरातून आंदोलकांसाठी चटणी, भाजी, भाकर देण्यात येत आहे. हे जेवण गोळा करून ते वाहनाने मुंबईतील आंदोलकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम मराठा समाजाचे कार्यकर्ते करीत आहेत.
कल्याणमधून अन्नछत्र
कल्याणमधील मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारपासून मुंबईत अन्नछत्र सुरू केले आहे. कल्याणच्या बाजारातून भाजीपाला तसेच इतर साहित्य मुंबईत सकाळी नेण्यात येते आणि तिथेच जेवण बनवून मराठा आंदोलकांना देण्यात येत आहे. ठाणे शहराच्या वागळे इस्टेट परिसरात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे. या भागातून मुंबईतील मराठा आंदोलकांना फळ, बिस्कीट आणि पाणी असा पुरवठा करण्यात येत आहे.
परिसरात तणाव
सोमवारी दुपारी ठाणे शहरातून मराठा समाजाचे कार्यकर्ते घराघरातून चटणी, भाकर, चपाती असे अन्नपदार्थ गोळा करून मुंबईच्या दिशेने जात होते. ही वाहने मुंबईच्या वेशीवरील आनंदनगर नाक्यावर पोलिसांनी अडवून धरली. यामुळे मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त करीत घोषणाबाजी सुरू केला. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर पोलिसांनी ही वाहने सोडली, अशी माहिती मराठा मोर्चाचे पदाधिकारी पांडुरंग भोसले यांनी दिली.
