लोकलमध्ये गर्दीत चढता तर सावधान
गर्दीचा फायदा घेऊन दोन लाखांचे चार मोबाईल चोरीला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : ठाणे रेल्वेस्थानकात लोकलमधील गर्दीत चढताना वेगवेगळ्या चार घटनेत दोन लाखांहून अधिक किमतीचे चार मोबाईल फोन चोरीला गेले आहेत. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
डोंबिवली येथील अर्णव भराडी (वय २२) हे सोमवारी (ता. १) ठाण्यातून कामावरून घरी जाण्यासाठी कल्याण लोकलमध्ये चढले. या वेळी पॅन्टच्या खिशामध्ये ठेवलेला ४८ हजार रुपये किमतीचा फोन चोरीला गेला, तर दुसऱ्या घटनेत आदित्य गायकवाड यांचादेखील सोमवारी सीएसएमटी लोकलमध्ये चढताना ६५ हजारांचा मोबाईल फोन चोरीला गेला. तिसऱ्या घटनेत, अंधेरी येथील हिदायतुल्लाह खान (वय ३०) हे ३१ ऑगस्ट रोजी कामावरून सुटून वैयक्तिक कामानिमित्त मुंब्रा जाण्याकरिता वाशी ते ठाणे असा लोकल प्रवास करून ठाण्यात आले. ठाणे फलाट क्रमांक दोन कल्याण लोकलमध्ये चढले. कळवा रेल्वेस्थानकावर लोकल थांबल्यावर ९० हजार रुपये किमतीचा मोबाईल पॅन्टच्या खिशामध्ये मिळून आला नाही. चौथ्या घटनेत दिवा येथील आश्विन गवई (वय २९) हे मंगळवारी (ता. २) दिवा रेल्वेस्थानकात सीएसएमटी लोकलमध्ये चढले. या वेळी गर्दीचा फायदा घेऊन १० हजार रुपये चोरीला गेला आहे. या चारही घटनांप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रारदारांनी धाव घेत, तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
