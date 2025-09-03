ज्येष्ठ नागरिकांची भुरट्या चोराकडून फसवणूक
ज्येष्ठ नागरिकाची भुरट्या चोराकडून फसवणूक
डोंबिवली रामनगर येथील घटना
डोंबिवली, ता. ३ : शहरातील रामनगर परिसरात एका ८८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला भुरट्या चोराने फसवले. चोराने स्वतःला इलेक्ट्रिशियन असल्याचे सांगून घरात प्रवेश करून चोरी केली. भालचंद्र श्रीधर वाळिंबे, ज्येष्ठ नागरिक, यांनी याप्रकरणी रामनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. पोलिसांनी तक्रारीनुसार गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
सोमवारी (ता. १) सायंकाळी बालभवनसमोरील सुशीला सोसायटीतील भालचंद्र यांच्या घरात ३० वर्षांच्या एका तरुणाने येऊन इंटरनेटची जोडणी तपासून दुरुस्त करण्याची मागणी केली. त्याला घरात प्रवेश दिला असता तो इंटरनेट वायर दुरुस्त करत असल्याचे भासवत होता. यादरम्यान, लॅपटॉपची पिन गंजल्याचे सांगून त्याने भालचंद्र यांना गरम पाणी आणायला पाठवले. भालचंद्र स्वयंपाकघरात गेले असताना चोराने संगणकाच्या कपाटातील ड्रॉवर उघडून जवळ ठेवलेली नऊ हजारांची रोख रक्कम आणि पैशांचे पाकीट चोरी करून पळ काढला. भालचंद्र बाहेर आल्यावर तो खोलीत दिसला नाही. कपाटातील रोख रक्कम व पैशांचे पाकीट गायब असल्याने घरात चोरी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी रामनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. रामनगर पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.