तलाठी कार्यालय फोडून कागदपत्रे चोरण्याचा प्रयत्न
डोंबिवलीतील पु. भा. भावे सभागृह येथील प्रकार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : डोंबिवली पश्चिमेतील महात्मा गांधी रोडवरील पु. भा. भावे सभागृहातील तलाठी कार्यालयाचा कडी-कोयंडा तोडून येथील कागदपत्रे चोरण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास हा प्रकार घडला असून, चोरट्याने जाताना कार्यालयाला नवीन कुलूप लावले आहे. याप्रकरणी ठाकुर्ली तलाठी मंडल अधिकारी रवींद्र काळुराम जमदरे यांनी विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला आहे.
डोंबिवली पश्चिमेला पु. भा. भावे सभागृहात तलाठी आणि मंडल कार्यालय आहे. डोंबिवली पूर्व पश्चिमेतील भौगोलिक भूभागाची जमीन महसुली कागदपत्रे या कार्यालयात आहेत. पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार गेल्या आठवड्यात तलाठी व मंडल कार्यालय सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुरू होते. पावणेसहा वाजता कार्यालय बंद करून तलाठी, मंडल अधिकारी कार्यालयाचा नेहमीप्रमाणे दरवाजा बंद करून निघून गेले. त्यानंतर शनिवार-रविवार असे दोन दिवस कार्यालयाला सुट्टी होती. या संधीचा गैरफायदा घेत शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञाताने तलाठी कार्यालयाच्या दरवाजाचा कडी-कोयंडा कुलूप तोडून कार्यालयात प्रवेश केला. त्यानंतर जाताना चोर कार्यालयाला नवीन कुलूप लावून गेल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे.
प्राथमिक पाहणीत कार्यालयातून काही महसुली कागदपत्रे चोरीला गेल्याचे दिसत नाही. प्रत्यक्ष कागदपत्रे पडताळणी करताना आढळली नाहीत, तर त्या वेळी कोणती कागदपत्रे चोरट्याने चोरून नेली आहेत, ते निदर्शनास येईल, असे जमदरे यांनी सांगितले आहे. याप्रकरणी विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात जमदरे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून घेण्यात आला असून, पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
बनावट कागदपत्रांसाठी चोरीची शक्यता
जमिनींवरून भूमाफिया, मूळ मालक, विकसक यांच्यात वाद सुरू असल्याच्या अनेक घटना कल्याण डोंबिवली परिसरात घडत असतात. अशा जमिनींच्या मूळ कागदपत्रांवरून बनावट कागदपत्रे बनविण्याची भूमाफियांची योजना असते. बनावट महसुली कागदपत्रांच्या सहाय्याने अनेक उलाढाली करता येतात. महसूल विभागाकडून अनेकदा विकसकांना मूळ मालकाचा प्रश्न उपस्थित करत कागदपत्रे देण्यास नकार दिला जातो. काही भूमाफिया अशी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी कागदपत्रे चोरी किंवा अन्य मार्गाने मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. याच पद्धतीतून ही चोरी झाली असावी, अशी चर्चा डोंबिवलीत सुरू आहे.
