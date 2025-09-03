बेकायदेशीर अग्निशस्त्रे बाळगणाऱ्या प्लंबरला अटक
बेकायदेशीर अग्निशस्त्र बाळगणाऱ्या प्लंबरला अटक
एक देशी बनावटीचे पिस्टल, दोन जिवंत काडतुसे जप्त; पोलिसांची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : विनापरवाना देशी बनावटीचे स्टील पिस्टल बाळगणाऱ्या जोगिंदर लछीराम राजभर या २७ वर्षीय प्लंबर व्यवसाय करणाऱ्या तरुणाला कासारवडवली पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून ६५ हजार ६०० रुपये किमतीची दोन जिवंत काडतुसे आणि देशी बनावटीचे मॅगझिन असलेले पिस्टल जप्त केले आहे.
नागला बंदर परिसरात एक इसम बेकायदेशीर पिस्टल बाळगत असल्याची माहिती कासारवडवली पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनीष पोटे यांना मिळाली होती, त्यानुसार १ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री सापळा उचलून प्लंबर असलेल्या राजभर याला ताब्यात घेतले. त्याच्या अंगझडतीत, त्याच्याकडे देशी बनावटीचे पिस्टल आणि दोन जिवंत काडतुसे असा मुद्देमाल मिळून आला. ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयात घातक शस्त्रबंदी आदेश जारी असतानादेखील त्याने सदर मनाई आदेशाचा भंग करून अग्निशस्त्र बाळगलेला मिळून आला म्हणून भारतीय हत्यार कायदा कलम ३,२५ सह मुंबई महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम कलम ३७ (१), १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्त कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
