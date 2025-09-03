पोलादपूरमध्ये ५३० गौरीसह १३०५ गणपतींचे विसर्जन
पोलादपूर, ता. ३ (बातमीदार) : मोरया मोरयाच्या गजरात, पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषात तालुक्यातील कामथी, ढवळी, चोळई आणि सावित्री नदीपात्रांमध्ये गौरी-गणपतींचे विसर्जन पार पडले. तालुक्यातील एकूण ५३० गौरी आणि १३०५ गणपतींचे पारंपरिक रीतिरिवाजांनुसार विसर्जन करण्यात आले. या वेळी तालुक्यातील वातावरण भक्तिभाव आणि उत्साहाने भारावले होते.
गेल्या काही दिवसांपासून अधूनमधून संततधार कोसळत होती, मात्र विसर्जनाच्या दिवशी सकाळपासून सूर्यदर्शन झाल्याने भक्तांना दिलासा मिळाला. अधूनमधून पडणाऱ्या सरींचा विचार न करता गणेशभक्तांनी जल्लोषात मिरवणुका काढल्या. तालुक्यातील पोलादपूर शहरासह वाकण, कामथे, देवळे, आडावळे, कुडपण, कोतवाल, देवपूर, तुर्भे खोडा, बोरघर, धारवली, हावरे, पळचिल, ओंबळी, कापडे या गावागावांत शासनाच्या नियमांचे पालन करत विसर्जन करण्यात आले. या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. गेल्या आठवडाभरापासून घरोघरी आरती, कीर्तन, गौरी जागरणाच्या कार्यक्रमांनी भक्तिमय वातावरण निर्माण केले होते. अनेकांनी रंगमंचीय सजावट, फुलांची आरास तर काहींनी आगळीवेगळी आकर्षक सजावट करून बाप्पाच्या दर्शनासाठी मंडप खुला ठेवला होता. मंगळवारी विसर्जनाच्या वेळी ढोल-ताशांच्या गजरात, टाळ-मृदंगाच्या स्वरात गणपती आणि गौरी नदीपात्राकडे निघाले. कुणी गाडीतून, कुणी खांद्यावर तर महिलांनी गौरीला हातात घेत विसर्जन स्थळी नेले. मिरवणुकीत गावरान खालुबाजा, लेझीम, फुगडी यांसह डीजेच्या तालावर नृत्य सादर करत भक्तांनी उत्साह व्यक्त केला. विसर्जन स्थळी पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड तसेच सेवाभावी संस्थांचे स्वयंसेवक कार्यरत होते. पोलादपूर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक आनंद रावडे, उपनिरीक्षक मंगेश मुंडे, पीएसआय पवार यांच्यासह ३१ पोलिस कर्मचारी आणि १२ होमगार्डने विसर्जन सोहळा सुरळीत पार पाडण्यासाठी विशेष बंदोबस्त ठेवला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.