खांबदेव नगर गणेशोत्सवात मुस्लिम कुटुंबाचे योगदान
२७ वर्षांपासून करतात सजावटीचे काम
धारावी, ता. ३ (बातमीदार) : धारावीतील प्रमुख गणेशोत्सवात गणना होणारा गणपती म्हणून खांबदेव नगर येथील गणेशोत्सव आहे. खांबदेव तरुण मित्र मंडळातील गणेशोत्सवात गेल्या २७ वर्षांपासून सजावटीचे काम फुल मोहम्मद शेख (वय ५४) हे करत आहेत. पेशाने फुल मोहम्मद हे चित्रपटसृष्टीतील नावाजलेले डेकोरेटर आहेत. बिहारमधून धारावीत पोटापाण्यासाठी आलेले फुल मोहम्मद १९८७ मध्ये मुंबईत आले ते धारावीतच स्थायिक झाले.
१९९८ मध्ये मुंबईतील सुप्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे डेकोरेशन करताना १९९८ मध्ये खांबदेव तरुण मित्र मंडळाच्या अचानक त्यांची कार्यकर्त्यांसोबत भेट झाली. कार्यकर्त्यांनी धारावीतील खांबदेव नगर येथील मंडळाच्या गणेशाची आरास करून द्याल का, अशी विचारणा केली असता फुल मोहम्मद यांनी मीही खांबदेव नगर येथेच राहतो, अशी आपली ओळख करून दिली. गेल्या २७ वर्षांपासून मंडळाचा देखावा मोफत करून देत आहेत. त्यात त्यांचे कुटुंबीय त्यांना मदत करतात. मंडळाच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे हे ५६ वे वर्ष आहे.
मुंबईतील अनेक विभागातील फुल मोहम्मद हे डेकोरेशन करून देतात. गणेशोत्सवातील किमान १५ दिवस रांत्रदिवस राबून मंडळाचा देखावा उभा करून देतात. त्यामुळे मंडळाचा मोठा भार हलका होत असल्याने मंडळाचे कार्यकर्ते त्यांना मदत करतात. मंडळाने तिरुपतीचा देखावा, गोध्रा हत्याकांड, जेजुरीच्या खंडेराया चे मंदिर, पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे मंदिर, हम सब एक है आदी सामाजिक व सांस्कृतिक संदेश देणारे देखावे फुल मोहम्मद यांच्या सहकार्याने साकारले होेते. अनेक पारितोषिके मोहम्मद भाईमुळे मिळाल्याचे मंडळाचे सचिव कुंडलिक बिटले व सक्रिय सदस्य संतोष लिंबोरे-पाटील यांनी सांगितले. यंदा महाराष्ट्रतील संतांचा देखावा उभारण्यात आला आहे.
देवाचे काम आहे. यात मी जात-धर्म पाहत नाही. माझ्या हातून एक पुण्याचे काम देवच करून घेत आहे. मंडळाने देवाची सेवा करण्यासाठी संधी दिली आहे. याकामी माझे कुटुंबीय मला सदैव मदत करतात.
- फुल मोहम्मद शेख, सजावटकार
आमचे मंडळ गेल्या ५६ वर्षांपासून गणेशोत्सव साजरा करत आहे. फुल मोहम्मद शेख हे मोलाचे सहकार्य करून मंडळाला मदत करतात. आमचे मंडळ धर्माच्या पल्याड पाहते. त्यामुळे कुणीही याला विरोध करत नाहीत.
-विलास बागडे, अध्यक्ष, खांबदेव तरुण मित्र मंडळ.
