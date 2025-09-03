ठाणे पालिका प्रभाग प्रारूप रचनेवर केवळ १६ तक्रारी
प्रारूप प्रभागरचनेवर केवळ १६ तक्रारी
ठाणे, ता. ३ : आगामी ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने नुकतीच प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केली आहे. त्यानंतर नागरिकांकडून या रचनेवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. २ सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार या प्रारूप प्रभागरचनेवर केवळ १६ हरकती नोंदवल्या गेल्या आहेत.
ठाणे महापालिकेची पंचवार्षिक कार्यकाळ ६ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला असून, तेव्हापासून प्रशासकीय राजवट लागू आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे महापालिकेने निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना तयार केली. यासाठी आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ३३ प्रभागांची रचना तयार करून ती जाहीर केली आहे.
२०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना होती. त्यात ३२ प्रभागांमध्ये चार-चार सदस्य आणि एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होता. यंदादेखील या रचनेत बदल न करता हीच रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रभागांची संख्या तसेच नगरसेवकांची संख्या वाढलेली नाही. चार सदस्यांच्या प्रभागात लोकसंख्या ५० ते ६२ हजार दरम्यान, तर तीन सदस्यांच्या प्रभागात सुमारे ३८ हजार आहे.
हिरानंदानी इस्टेटचे विभाजन
प्रारूप आराखड्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत ठेवण्यात आली आहे. आराखडा जाहीर होताच त्याविरोधात काही प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विशेषतः हिरानंदानी इस्टेटचे दोन प्रभागात विभाजन केल्यामुळे भाजपचे माजी गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी विरोध नोंदवला होता. त्यांनी अनेक प्रभागात मोडतोड केल्याने हरकती नोंदविण्याची शक्यता वर्तविली होती.
तथापि, २ सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या १६ हरकतींवरून हे दिसून येते की नागरिकांमध्ये आराखड्याविषयी जागरूकता कमी आहे किंवा लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविण्यासाठी पुढे आलेली नाही.
