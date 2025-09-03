ग्रामपंचायतींनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांत सहभागी व्हावे
ठाणे, ता. ३ (बातमीदार) : सौरदिवे, ई-लायब्ररी यासारखे जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घ्यावा. तसेच सर्व ग्रामपंचायतींनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात सहभागी होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. कृष्णा पांचाळ यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत लोकचळवळ उभी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर बुधवारी ठाण्यातील बी. जे. हायस्कूल सभागृहात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत जिल्हास्तर कार्यशाळा घेण्यात आली. या वेळी जिल्हाधिकारी पांचाळ यांनी आवाहन केले. तसेच ग्रामपंचायतींनी पीएम आवास, जलसंधारण व महसुलाशी संबंधित कामे वेळेत करावी. समन्वय ठेवावा तसेच ग्रामपंचायतींना अभियानात पात्र होण्यासाठी गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन ग्रामस्थांना योजनांची अचूक माहिती द्यावी. या कार्यशाळेत मनरेगाअंतर्गत घरकुल, पशुवैद्यकीय दवाखाने व सार्वजनिक मत्ता यांच्या नोंदी सुस्थितीत असल्याची दक्षता घेण्याबाबत सूचना दिल्या. महिला बचत गट, बांबू लागवड उपक्रम तसेच त्यासाठी बाजारपेठ उभारणी, आरोग्य व पायाभूत सुविधांसाठी मिशन कायाकल्पांतर्गत प्रभावीपणे योजना राबवावी, असेदेखील डॉ. पांचाळ यांनी या वेळी सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी ग्रामविकासाची खरी ताकद लोकसहभागात असल्याचे सांगून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने स्वनिधी, जलसमृद्धी, घरकुल, पशुवैद्यकीय दवाखाने, सार्वजनिक मत्ता व उपजीविका योजनेसारख्या उपक्रमांवर ठोस कामकाज करावे, असे आवाहन केले. त्यांनी स्वामित्व योजना, मिशन कायाकल्प, आरोग्य सुधारणा आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करून ग्रामपंचायतींनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात जल्लोषाने सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
