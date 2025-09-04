दुकानात चोरी करणाऱ्यास नागरिकांनी पकडले
दुकानात चोरी करणाऱ्याला नागरिकांकडून चोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : गणेशोत्सव काळातच ठाणे होलसेल बाजारपेठेतील किराणा दुकानाचे शटर उचकटून चोरी करणाऱ्या दोन चोरट्यांपैकी जॉय हरीसन जोसेफ या चोरट्याला पोलिस आणि स्थानिक नागरिकांनी पाठलाग करून पकडले. दरम्यान, नागरिकांनी त्याला चांगलाच चोप दिला. या वेळी पळताना चोरट्याने उडी मारल्याने त्याच्या पायाला दुखापत झाली असून, त्याचा साथीदार दानिश अमीर शेख (१९) हा पसार झाला आहे. हा प्रकार गुरुवारी (ता. ४) रात्री घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
नौपाडा, विष्णूनगर येथे राहणारे तक्रारदार प्रदीप कारीआ (५२) यांचे ठाणे घाऊक बाजारपेठेत किराणा दुकान आहे. त्यांचे दुकान सकाळी साडेआठ ते रात्री नऊ असे सुरू असते. बुधवारी (ता. ३) रात्री नऊ वाजता ते दुकान बंद करून घरी गेले. त्यानंतर रात्री दीडच्या सुमारास त्यांचा भाऊ केतन याने फोन करून दुकानात चोरी झाल्याचे सांगितले. ते घटनास्थळी गेल्यावर दुकानाचा शटर मधोमध उचकटलेला दिसून आला. त्याचवेळी तेथील नागरिकांनी त्यांना सांगितले, की दोघांनी दुकानात शिरून चोरीचा प्रयत्न केला. ही बाब नागरिकांच्या लक्षात येताच त्या दोघांना पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण ते दोघे त्रिमूर्ती इमारतीच्या दिशेने गल्लीतून पळून गेले होते. त्यांना पकडण्यासाठी ठाणेनगर पोलिस व स्थानिक नागरिकांनी पाठलाग केला. यात चोरी करणारा जॉय जोसेफ हा स्थानिक नागरिकांच्या हाती लागला. त्यावेळी स्थानिकांनी त्याला चांगला चोप देत पोलिसांच्या हवाली केले. त्या वेळी जॉन याच्याकडे दोन हजार ६० रुपये मिळाले, तर दानिश हा पळून गेला.
कारीआ यांनी दिलेल्या तक्रारीत अंदाजे दुकानाच्या गल्ल्यातून सहा ते सात हजार रुपये चोरीला गेल्याचे म्हटले आहे. तसेच चौकशीत जॉय याने ते दोघे मुंबई, गोवंठी (साठेनगर) येथील राहणारे असल्याचे सांगितले. ते दुचाकीवरून ठाण्यात आले होते. याप्रकरणी ठाणेनगर पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा झाला असून, जॉय याला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भरत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.