अमृताच्या जणू ओंजळी पुस्तकाचे प्रकाशन
अमृताच्या जणू ओंजळी पुस्तकाचे प्रकाशन
विरार, ता. ४ (बातमीदार) : संगीतकार, गायक व लोकप्रिय संगीत दिग्दर्शक श्रीधर फडके यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ‘झाले मोकळे आकाश’ सांगीतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम त्यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त मंगळवार, (ता. ९) सायंकाळी ६.३० वा. दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह, विलेपार्ले येथे रंगणार आहे. या निमित्ताने श्रीधरजींच्या सांगीतिक प्रवासाचा आढावा घेणारे ‘अमृताच्या जणू ओंजळी’ हे सुकन्या जोशी यांनी शब्दांकन केलेले दुर्मिळ पुस्तक डिंपल पब्लिकेशनतर्फे प्रकाशित होणार आहे. या कार्यक्रमाचे संयोजन प्रसाद महाडकर आणि मंदार कर्णिक करीत आहेत, तर सूत्रसंचालन स्मिता गवाणकर करणार आहेत.
या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ॲड. आशीष शेलार, तर विशेष उपस्थितीमध्ये सुरेश वाडकर, उत्तरा केळकर, रवींद्र साठे, अनुराधा पौडवाल, पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर आदी मान्यवरांचा समावेश असेल. या निमित्ताने ऋषिकेश रानडे, सोनाली कर्णिक, अभिषेक नलावडे, धनश्री देशपांडे, शिल्पा पुणतांबेकर यांसारखे लोकप्रिय गायक कलाकार श्रीधर फडके यांच्या रचनांना आवाज देतील. सोबत श्रीधरजींची मुलाखतदेखील घेणार असून, ते काही निवडक गाणीही सादर करणार आहेत. या कार्यक्रमाला प्रवेश विनामूल्य असून, विनामूल्य प्रवेशिका शनिवार (ता. ६) पासून दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह, विलेपार्ले येथे सकाळी ९ पासून उपलब्ध होणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.