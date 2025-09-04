आगरदांड्यात अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था
आगरदांड्यात अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था
१५ वर्षांपासून रस्ते नूतनीकरणाविना; ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी
मुरूड, ता. ४ (बातमीदार) : तालुक्यातील आगरदांडा गावातील अंतर्गत रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून या रस्त्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. परिणामी रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, ग्रामस्थ आणि वाहनचालकांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे, गौरी-गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीदरम्यान भक्तगणांना या खड्ड्यांतून जावे लागल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या आगरदांडा परिसरात गौरी-गणपती उत्सव सुरू असून, विसर्जन मिरवणुकीसाठी गावातील अंतर्गत रस्त्यावरून जाताना भक्तांना मोठ्या खड्ड्यांतूनच वाट काढावी लागली. पावसाळ्यात या रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. ग्रामपंचायत अनेकदा निवडून आली, पण आमच्या रस्त्यांचे काम मात्र अजून झालेले नाही. १५ वर्षांत नवीन रस्ता न झाल्याने आम्ही त्रस्त आहोत, अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली. गौरी-गणपती विसर्जनानंतर फक्त काही दिवसांत अनंत चतुर्दशीचे विसर्जन आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांवरील खड्डे बुजवले जाणार का, हा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. रस्ते न झाल्यास विसर्जनाच्या मिरवणुकीत मोठी गैरसोय होईल, अशी ग्रामस्थांची तक्रार आहे.
............
ग्रामपंचायतीवर आरोप, मेरिटाइम बोर्डाकडे बोट
यासंदर्भात आगरदांडा सरपंच आशीष हेदुलकर म्हणाले, बाप्पांच्या आगमनापूर्वी खड्डे बुजविण्याचा निर्णय ग्रामसभेत झाला होता. त्या अनुषंगाने तीन वेळा खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सततच्या मुसळधार पावसामुळे टाकलेले साहित्य वाहून गेले आणि रस्ता पुन्हा खड्डेमय झाला. ते पुढे म्हणाले, हा रस्ता महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अखत्यारीत आहे. रस्ता पूर्णपणे नव्याने करण्यासाठी आम्ही अनेक वेळा मेरिटाइम बोर्डाकडे निवेदन दिले, पण आजतागायत कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
