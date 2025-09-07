नेरळ स्टेशन पार्किंगमधून दुचाकी चोरी
पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
कर्जत, ता. ७ (बातमीदार) ः नेरळ रेल्वेस्थानकाजवळील पार्किंगमधून एका आदिवासी तरुणाची नवी कोरी दुचाकी चोरीला गेल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. या घटनेमुळे पार्किंग व्यवस्थापन, रेल्वे प्रशासन आणि स्थानिक पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रोज पावती देऊन पैसे आकारले जात असतानाही सुरक्षेची कोणतीही सोय नसल्याने प्रवाशांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
आंबेवाडी (ता. कर्जत, जि. रायगड) येथील आदिवासी तरुण करण दरवडा याने काही महिन्यांपूर्वी कर्ज काढून काळ्या रंगाची होंडा यूनिकॉर्न दुचाकी खरेदी केली होती. शनिवार, ३० ऑगस्ट रोजी रात्री ९ वाजता त्याने नेरळ स्थानकाजवळील अधिकृत ‘पे अँड पार्क’मध्ये आपली गाडी उभी केली. रोजप्रमाणे २० रुपयांची पावती देण्यात आली होती. मात्र रात्री परत आल्यानंतर दुचाकी गायब असल्याचे लक्षात आले. करणने तातडीने नेरळ पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. परंतु पोलिसांनी हे प्रकरण रेल्वे अखत्यारीत येत असल्याचे सांगत रेल्वे पोलिसांकडे जाण्याचा सल्ला दिला. रेल्वे पोलिसांकडे गेल्यावर त्यांनी हे पार्किंग अधिकृत नसल्याचे सांगत जबाबदारी झटकली. दोन्ही पोलिस विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखवत पीडित तरुणाला फिरवले.
सुरक्षेचा बोजवारा, नागरिक त्रस्त
नेरळ रेल्वेस्थानकाजवळील पार्किंगमध्ये कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा नाही. सीसीटीव्ही कॅमेरे, रात्री सुरक्षारक्षक, वाहन नोंदणीची नोंदपुस्तक यापैकी कोणतीच सोय नसल्याचे उघड झाले आहे. हजारो रुपयांचा महसूल मिळवणाऱ्या या पार्किंगवर इतकी हलगर्जी का, असा प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही पार्किंगमधून वाहनचोरीच्या घटना घडल्या आहेत, मात्र कोणावरही कारवाई झालेली नाही. उलट पोलिस व रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकत असल्याने चोरट्यांचे मनोबल वाढल्याचे दिसून येत आहे.
पीडित तरुणावर आर्थिक संकट
करण दरवड याने कर्ज काढून विकत घेतलेली दुचाकी चोरीला गेल्याने त्याच्यावर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. कर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा राहिला आहे. या घटनेमुळे परिसरातील आदिवासी व सर्वसामान्य प्रवाशांमध्ये भीती व संताप पसरला आहे.
