लाखोंची वीजचोरी; तिघांविरोधात गुन्हे दाखल
ठाणे, ता. ४ (सकाळ) : स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वीजमीटरची वीजगणना कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक वीजमीटरच्या आतमधील सर्किटमध्ये छेडछाड करून अनधिकृतरित्या विजेचा वापर करणाऱ्या तिघांविरोधात वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी टोरेंट पॉवर या कंपनीच्या एक्झिक्यूटिव्ह सायली दाभाडे यांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या दोन तक्रारींनुसार त्या तिघांविरोधात वीजचोरीचे गुन्हे नोंदवण्यात आल्याची माहिती मुंब्रा पोलिसांनी दिली.
संबंधित कंपनीचे टेक्निशियनमार्फत मुंब्र्यात वीजपुरवठाबाबत तपासणी केली असता, शमशाद नगर येथील फरहान काझी व समीर अन्सारी या दोघांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वीजमीटरच्या आतमधील सर्किटमध्ये छेडछाड करून अनधिकृतरित्या विजेचा वापर करून १४ हजार ९४४ युनिटचा वापर केला. अशाप्रकारे त्यांनी पाच लाख १२ हजार ५४० रुपयांची वीजचोरी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे, तर दुसऱ्या तक्रारीत कादर पॅलेस येथे राहणाऱ्या अन्सारी कौसर बानो यांनी ही स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वीजमीटरच्या आतमधील सर्किटमध्ये छेडछाड करून अनधिकृतरित्या विजेचा वापर करून नऊ हजार ५०८ युनिटचा वापर केला. अशाप्रकारे त्यांनी दोन लाख ९३ हजार सहा रुपयांची वीजचोरी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानुसार तिघांविरोधात वीज अधिनियम २००३ चे कलम १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती मुंब्रा पोलिसांनी दिली.
