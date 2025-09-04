ठाण्यात खोकल्याची साथ
ठाण्यात खोकल्याची साथ
ठाणे, ता. ४ (बातमीदार) : ठाणे शहरात बदलत्या हवामानाचा ठाणेकरांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. खोकला, विषाणूजन्य ताप आणि घसा खवखवण्याची लागण होत असल्याने सरकारी रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांच्या रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. ऊन-पावसाच्या घटनेमुळे वातावरणात दमटपणा निर्माण झाला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ठाण्यात ऊन-पावसाचा खेळ सुरू झाला आहे. त्यातच शहरात विविध भागांत रस्त्याची कामे सुरू असून, अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. यामुळे हवेत धुळीचे प्रमाण वाढले आहे. वातावरणात बदल होत आहेत. बदलत्या हवामानाचा फटका नागरिकांच्या आरोग्याला बसू लागला आहे. या बदलामुळे खोकला, घसा खवखवणे, श्वसनमार्गातील संसर्ग, ताप आणि अंगदुखी अशा लक्षणांचा फैलाव झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या व्याधीकडे दुर्लक्ष करू नये. त्रास जाणवला तर त्वरित वैद्यकीय मदत घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांकडून देण्यात आला आहे.
नागरिकांनी किरकोळ वाटणाऱ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता योग्य वेळी उपचार घेतले नाहीत तर गंभीर श्वसनविकार किंवा न्यूमोनियासारखा आजार होण्याची शक्यता उद्भवू शकते, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याने प्रशासनाने ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांधून होऊ लागली आहे. आहारात स्वच्छ व घरगुती पदार्थांचा समावेश करणे तसेच गरम पाणी व गुळण्यांचा वापर करणे, मास्क, सॅनिटायझर वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी नागरिकांना केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.