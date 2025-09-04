ठाण्यातील तरुणाचा जीव वाचवला
ठाण्यातील तरुणाचा जीव वाचवला
ऐरोली खाडीपुलावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न
नवी मुंबई, ता. ४ (वार्ताहर) : ठाण्यात राहणाऱ्या एका तरुणाने ऐरोली खाडीपुलावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. या तरुणाचा रबाळे पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या मदतीने रात्रभर शोध घेतला, मात्र अंधारामुळे त्याचा पत्ता लागला नाही. अखेर गुरुवारी सकाळी खाडीच्या मध्यभागी पुलाखाली लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला.
ठाण्यात राहणारा तरुण राहुल दाभाडे (२८) रिक्षाचालक आहे. ठाण्यातील एका लॉजमध्ये बुधवारी (ता. ३) त्याला संशयित अवस्थेत पकडण्यात आले होते. या घटनेमुळे मानसिक तणावाखाली आलेल्या राहुलने पत्नीला फोन करून, माझी चुकी झाली आहे, असे सांगून फोन कट केला. त्यानंतर मध्यरात्री ऐरोली खाडीपुलावरून त्याने खाडीत उडी मारली. या घटनेची माहिती एका नागरिकाने पोलिस नियंत्रण कक्षाला दिली होती. त्यानंतर रबाळे पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शेखर तडवी, एएसआय शेख, पोलिस शिपाई चेतन जाधव, पोलिस नाईक तामस्वरे, पोलिस शिपाई वाकुडे यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत अग्निशमन दलाच्या मदतीने रात्रभर राहुलचा शोध घेतला, मात्र अंधारामुळे तो सापडला नाही. अखेर गुरुवारी सकाळी खाडीच्या मध्यभागी पुलाखालील कठड्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. त्यानंतर बोटीच्या सहाय्याने बाहेर काढले.
